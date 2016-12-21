На Дворцовом мосту появился QR-код для прослушивания аудиогида

На павильоне охраны Дворцового моста появился QR-код для прослушивания аудиогида. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Такой подарок СПб ГБУ «Мостотрест» подготовил жителям и гостям города в преддверии 100-летнего юбилея моста, который будет праздноваться в эту пятницу, 23 декабря.

Дворцовый мост стал первым из пяти разводных мостов Северной столицы, для которых были созданы аудиогиды. В ближайшее время аналогичные QR-коды появятся на Троицком, Биржевом, Благовещенском и Большеохтинском мостах.

В течение восьми минут слушатель может получить информацию об истории каждого моста, особенностях его строительства и конструкции, современном состоянии, познакомиться с уникальными фактами.

Все аудиоэкскурсии размещены на сайте «Мостотреста». Необходимо зайти в раздел «Мосты Санкт-Петербурга», нажать на интересующий мост и аудиозапись появится сразу после карты размещения моста.

Каждый QR-код даст возможность прослушать аудиогид на трех языках: русском, английском и китайском. Аудиоэкскурсии на иностранных языках уже размещены на английской и китайской версиях портала «Мостотреста».