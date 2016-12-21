Россия заморозила переговоры по введению безвизового режима для Турции

Россия после убийства в Анкаре посла Андрея Карлова заморозит переговоры по введению безвизового режима для граждан Турции. Об этом сообщают газета «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

«Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан», - заявил собеседник издания.

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По данным издания, несколько месяцев назад сам Карлов говорил о том, что Москве не стоит торопиться с безвизовым режимом для турецких граждан, ведь пока еще приняты не все меры для обеспечения безопасности и исключающие проникновение в Россию террористов. «Предстоит очень много подумать, разработать программу претворения тех решений, которые были приняты нашим президентом», - отмечал российский посол.

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов после убийства Карлова сообщал, что МИД по-прежнему рекомендует российским туристам с осторожностью относиться к поездкам в Турцию. «Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди», - сказал он.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в результате нападения на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку как охранник, в перестрелке с полицией его убили.

В октябре министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщал, что Анкара ведет переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее визовых ограничений. По его словам, Турция ожидает, что «вопрос с повторной отменой виз будет решен в приемлемые сроки».

Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовый режим с Анкарой с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами, который возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии.

Анкара сначала отказалась вводить визы для россиян, однако потом обязала получать их российских журналистов и дальнобойщиков. В июне 2016-го Турция принесла извинения за инцидент с бомбардировщиком, и ограничения было решено снять.