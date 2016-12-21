  • 22 Декабрь 2016
USD 23.12.2016 60.8641 -0.2451
USD ММВБ 18:17 60.89490  
EUR 23.12.2016 63.5604 -0.0482
EUR ММВБ 18:17 63.6140  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Россия заморозила переговоры по введению безвизового режима для Турции

Автор:


© Фото: tut.by

Темы дня

Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовый режим с Анкарой с 1 января 2016 года.

Россия после убийства в Анкаре посла Андрея Карлова заморозит переговоры по введению безвизового режима для граждан Турции. Об этом сообщают газета «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.

«Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан», - заявил собеседник издания.

Читать также:

Россия vs Турция: запутанные дружба и вражда

По данным издания, несколько месяцев назад сам Карлов говорил о том, что Москве не стоит торопиться с безвизовым режимом для турецких граждан, ведь пока еще приняты не все меры для обеспечения безопасности и исключающие проникновение в Россию террористов. «Предстоит очень много подумать, разработать программу претворения тех решений, которые были приняты нашим президентом», - отмечал российский посол.

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов после убийства Карлова сообщал, что МИД по-прежнему рекомендует российским туристам с осторожностью относиться к поездкам в Турцию. «Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди», - сказал он.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря в результате нападения на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре. В него стрелял молодой человек, который прошел на выставку как охранник, в перестрелке с полицией его убили.

В октябре министр экономики Турции Нихат Зейбекчи сообщал, что Анкара ведет переговоры с Москвой о скорой отмене введенных ранее визовых ограничений. По его словам, Турция ожидает, что «вопрос с повторной отменой виз будет решен в приемлемые сроки».

Москва в одностороннем порядке приостановила безвизовый режим с Анкарой с 1 января 2016 года из-за кризиса в отношениях между странами, который возник после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии.

Анкара сначала отказалась вводить визы для россиян, однако потом обязала получать их российских журналистов и дальнобойщиков. В июне 2016-го Турция принесла извинения за инцидент с бомбардировщиком, и ограничения было решено снять.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Кто быстрее - хаски или лайки: где вблизи Петербурга покататься на собачьих упряжках

    Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.

    читать далее →

    Пряников и зрелищ: новогодние ярмарки в Петербурге

    Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.

    читать далее →

    Новогодний Петербург: места для праздничных фотографий

    С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    «Огненное министерство»: кто и как борется с пожарами

    «Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Жизнь на скоростях: 1000 и одно удовольствие использования высокоскоростного интернета

    Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим: экскурс в историю петербургских кладбищ

    Образы, украшающие надгробия, практически никогда не являются просто декором, а имеют сакральный смысл. Прогуляемся же по старым петербургским погостам, послушаем, о чем поведают камни.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.12.16
    Сравнительный анализ часовых мастерских и сервисных центров для ремонта дорогих часов в Санкт-Петербурге.
    21.12.16
    Самый быстрый способ спланировать отпуск в Стамбуле
    14.12.16
    Современный квартирный переезд: что можно ожидать, кроме доставки?
    12.12.16
    Применение мясокостной муки
    09.12.16
    Зарабатывайте с salesprocessing.ru
    05.12.16
    Способы инвестирования денег
    01.12.16
    Квартиры с отделкой в новом жилом комплексе «Эстет»
    01.12.16
    Осетинские пироги в Санкт-Петербурге: доставка вкусной продукции!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой