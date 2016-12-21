Путин утвердил флаг и герб Росгвардии

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о геральдических знаках Росгвардии. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Флаг Росгвардии, говорится в указе, представляет собой «краповое прямоугольное полотнище, в левом углу которого помещен государственный флаг РФ. Большую часть правой стороны полотнища занимает геральдический знак - эмблема войск нацгвардии РФ».

Изображение флага Росгвардии, также говорится в указе, допускается на рекламной-информационной и сувенирной продукции.

Геральдическим знаком Росгвардии, также утвержденным указом президента, будет увенчанный короной золотой (серебряный) двуглавый орел с распростертыми крыльями, держащий в лапах скрещенные мечи, с серебряными клинками. На груди орла - треугольный щит с закругленной верхней частью. В краповом поле щита - всадник, поражающий копьем дракона. Щит окован серебром с золотыми скрепами».

Президент РФ Владимир Путин объявил о создании Национальной гвардии 5 апреля 2016 года. Структура создана на базе Внутренних войск МВД, в нее также вошли ОМОН, СОБР территориальных органов МВД и ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).

Новую структуру, получившую название Росгвардия, возглавил бывший начальник охраны Владимира Путина Виктор Золотов. Подчиняется Росгвардия непосредственно президенту РФ.