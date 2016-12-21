Россия приостановит авиасообщение с Таджикистаном с 22 декабря

Авиасообщение между Россией и Таджикистаном будет приостановлено с нуля часов 22 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Минтранс.

Решение о приостановке авиасообщения между двумя странами было принято из-за отказа Минтранспорта Таджикистана разрешить полеты российской авиакомпании «Ямал» из аэропорта Жуковский в Душанбе в зимнем сезоне 2016–2017 годов.

Российские авиавласти выдали разрешение на полеты авиакомпании «Ямал» из подмосковного аэропорта Жуковский и Душанбе и Худжандом. Таджикистан разрешить полеты «Ямала» по этому маршруту отказался, сославшись на паритет. Таджикские авиакомпании, заявили власти этой страны, не готовы выполнять третий рейс из Жуковского.

Минтранс РФ, в свою очередь, считает ссылки Таджикистана на паритет неправомочными. Двухстороннее соглашение, по мнению российского ведомства, предусматривает ограничение числа рейсов лишь на маршрутах Москва-Душанбе и Москва-Курган-Тюбе.