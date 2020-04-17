Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 17 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало резкое увеличение количества заболевших коронавирусом в Петербурге. За минувшие сутки врачи подтвердили 424 случая заражения COVID-19. Это абсолютный рекорд, который почти в три раза выше среднесуточного прироста. По России также зафиксировано рекордное количество больных – 4070 человек.

По информации оперативного штаба, за сутки в Петербурге на коронавирусную инфекцию протестировано 9413 людей, в Ленобласти – почти 20 тыс. человек.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заражение коронавирусом более ста медицинских работников в городе. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Петербурга.

Среди заболевших врачей оказались сотрудники Александровской, Покровской и Введенской больниц, пишет издание «ДокторПитер». Заражённые медработники есть в больнице Святого Георгия и некоторых других медицинских учреждениях. Сейчас часть врачей уже переболели и вылечились. Трое находятся в реанимации Боткинской больницы.

Третьей темой дня стало заражение коронавирусом в Москве петербургских нахимовцев. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (10:20), Piter.tv (10:55) и «Деловой Петербург» (11:10). По данным Минобороны, из 155 кадетов училища и их командования COVID-19 уже подтверждён у 31 ученика и 17 преподавателей. В ведомстве рассказали, что нахимовцы не принимали участия в совместных тренировках парадных расчётов к 9 мая в подмосковном Алабино.

«Военными медиками все нахимовцы переведены в один из санаториев Минобороны России на карантинный режим. Контактировавшие с ними воспитанники и преподаватели училища находятся на обсервации по месту размещения», – подчеркнули в Минобороны.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и «Росбалт».