Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 15 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал очаг коронавирусной инфекции в Ленобласти. В нелегальном хостеле в деревне Новосергиевка Всеволожского района подтвердили 123 случая заражения COVID-19. Ещё более 300 человек изолировали из-за подозрения на болезнь.

По данным правительства Ленобласти, перед закрытием хостела на карантин 12 апреля там находилось около 500 человек. Все они изолированы в палаточном лагере. СК уже возбудил уголовное дело о массовом заражении людей. Виновным грозит до двух лет тюрьмы.

За прошедшие сутки в Ленобласти 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Петербурге – 130 случаев.

Второй темой, согласно «Монитору», стало прибытие в Петербург эвакуационного самолёта из Нью-Йорка. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» привёз в Россию 276 человек, 60 из которых вышли на остановке в Пулково. Остальные пассажиры отправились в Москву.

Прибывших петербуржцев встретила специальная медицинская бригада. В салоне самолёта медики провели первичный осмотр и сделали всем пассажирам тесты на коронавирус. Туристам выдали предписания с требованием соблюдать полную домашнюю самоизоляцию в течение двух недель. Их развезли по домам или, при необходимости, в обсерватор в репинском пансионате «Заря».

Третьей темой дня стала информация о льготах на аренду для малого бизнеса в Петербурге. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (12:30), «АиФ Санкт-Петербург» (13:15) и Piter.tv (13:30). Соответствующий законопроект депутаты ЗакСа приняли на внеочередном заседании 15 апреля. Документ передан на подпись к губернатору.

От арендных платежей во втором квартале 2020 года освободят более тысячи предпринимателей из реестра малого и среднего бизнеса. Закон затронет сферы авиа- и автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, туристических агентств, общественного питания и прочих.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и «Росбалт».