Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 13 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало количество новых заражённых коронавирусом в Петербурге. По информации оперативного штаба, за сутки в городе выявили 121 больного COVID-19. Всего в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 678 случаев заражения.

Второй темой, согласно «Монитору», стало массовое закрытие медучреждений на карантин. 13 апреля коронавирус обнаружили у пациента терапевтического отделения городской больницы имени Семашко. Заражённого перевезли в Боткинскую больницу, а отделение закрыто на строгий двухнедельный карантин. В него попали 20 пациентов и 10 медиков.

Также COVID-19 обнаружили у пациента детского отделения онкологического центра в Песочном. Ребёнка перевели в больницу имени Филатова. Все сотрудники отделения, пациенты и их родители уже сдали анализ на коронавирус. Десять детей, которые должны были поступить на лечение в онкоцентр, направлены в Медицинский центр имени Алмазова, детскую больницу № 1 и в Центр имени Петрова.

13 апреля на карантин закрылся родильный дом №10. Пациентка с коронавирусом находится на 37-ой неделе беременности, её доставили в Боткинскую больницу. В роддоме временно приостановлен приём пациентов. У всех пациентов и сотрудников взяты анализы на COVID-19.

Третьей темой дня стало заявление Владимира Путина о ежедневном ухудшении обстановки с коронавирусом в России. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (15:40), «Мой район» (15:40) и «Росбалт» (15:40). Президент сделал заявление на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Он отметил, что ближайшие недели станут «определяющими», при этом особое внимание нужно уделить Москве и крупным городам.

«Обстановка меняется практически ежедневно. И, к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни», – подчеркнул глава государства.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Gazeta.spb и «Росбалт».