Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 9 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало количество новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге. За сутки в городе провели 8811 тестов на COVID-19, у 44 человек подтвердили инфекцию. В России за день выявлено 1459 случаев, общее количество заражённых превысило 10 тыс. человек.

Оперативный штаб сообщил, что за последний день в стране выздоровело 118 человек, умерло 13, из них – 2 в Петербурге. В настоящее время в городе на карантине находятся 9 048 человек, из них – 7 981 на самоизоляции.

Второй темой, согласно «Монитору», стало изменение режима работы Пулково. Из-за пандемии коронавируса аэропорт с 10 по 30 апреля будет работать до 23:00. Вход в пассажирский терминал будет открыт с 05:30, регистрация на утренние рейсы будет начинаться с 06:00. Воздушная гавань будет обслуживать рейсы ежедневно с 08:00 до 23:00.

В Пулково продолжает работать оперативный штаб по коронавирусу, а все самолёты проходят дезинфекционную обработку. В терминале аэропорта в зонах регистрации и досмотра нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции. В местах общего пользования установлены дозаторы с антисептиком, усилен режим уборки.

Третьей темой дня стал первый штраф по новой «коронавирусной статье». Его получил житель Петербурга, который гулял с ребёнком на детской площадке. По информации МВД, участковый увидел нарушителя на детской площадке дворе одного из домов на Лермонтовском проспекте.

На 38-летнего петербуржца составили протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП. Штрафы по ней предусмотрены на сумму от 15 до 40 тыс. рублей. Судья Ленинского районного суда Ольга Ткачева сочла, что 15 тыс. для первого раза мужчине достаточно.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, «Росбалт» и Topspbtv.ru.