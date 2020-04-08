  • 9 Апрель 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 75.4463  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 82.0506  
Нефть($) 08.04.2020 33.73 +3.59
Нефть(p) 08.04.2020 2092.32 +230.64

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 8 апреля

Автор:

Михаил Джапаридзе / ТАСС

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало обращение Владимира Путина к главам регионов. Президент предложил распространить отсрочку уплаты в страховые фонды на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса на полгода.

Также глава государства объявил о программе реструктуризации долгов малого и среднего бизнеса. «Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», – пояснил Путин.

Президент напомнил губернаторам о личной ответственности за расходование средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Он также потребовал бороться с коронавирусом с учётом обстоятельств в каждом конкретном регионе.

Второй темой, согласно «Монитору», стало рекордное количество проведённых тестов на коронавирус в Петербурге. За сутки в городе было обследовано 3279 человек. По информации оперативного штаба, сейчас на карантине находится порядка 9 тыс. человек, 62 из которых в обсервационном центре. На самоизоляции в Петербурге сидит около 8 тыс. человек. Всего в городе подтверждено 34 новых случаев заражения.

Третьей темой дня стали штрафы для горожан и бизнеса за нарушение режима самоизоляции. Первыми об этом написали 78.ru (11:20), «Фонтанка.ру» (12:55) и «Регнум» (13:00). Парламент Петербурга одобрил губернаторский законопроект, который вступит в силу через десять дней после официальной публикации. «За» проголосовали 38 депутатов, 10 были «против».

Неисполнение режима изоляции для объектов розничной торговли и общественного питания грозит должностным лицам штрафом от 30 до 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 200 до 300 тыс. рублей. Штрафовать горожан и бизнес будет не полиция, а районные администрации Петербурга.

Неисполнение жителями режима самоизоляции, будет наказываться штрафом в 4 тыс. рублей. За повторное нарушение физлица будут наказаны уже на 5 тыс. рублей, должностные лица – на сумму от 40 до 50 тыс. рублей, а юрлица – от 300 до 500 тыс. рублей.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, «Росбалт» и Topspbtv.ru.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.04.20
    В состав ЭСК войдёт немецкий эксперт Вольфганг Штарк
    31.03.20
    Тренер «Спартака» заверил, что игроки его фк имеют шансы играть в Германии
    27.03.20
    Зачем мужчинам после 30 необходимо пить витамины?
    25.03.20
    Что лучше – займ или кредитная карта?
    24.03.20
    Онкология: причины, возможные признаки, профилактика рака
    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам
    06.03.20
    Россия может принять больше матчей, чем запланировано
    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram