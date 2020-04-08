Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 8 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало обращение Владимира Путина к главам регионов. Президент предложил распространить отсрочку уплаты в страховые фонды на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса на полгода.

Также глава государства объявил о программе реструктуризации долгов малого и среднего бизнеса. «Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», – пояснил Путин.

Президент напомнил губернаторам о личной ответственности за расходование средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Он также потребовал бороться с коронавирусом с учётом обстоятельств в каждом конкретном регионе.

Второй темой, согласно «Монитору», стало рекордное количество проведённых тестов на коронавирус в Петербурге. За сутки в городе было обследовано 3279 человек. По информации оперативного штаба, сейчас на карантине находится порядка 9 тыс. человек, 62 из которых в обсервационном центре. На самоизоляции в Петербурге сидит около 8 тыс. человек. Всего в городе подтверждено 34 новых случаев заражения.

Третьей темой дня стали штрафы для горожан и бизнеса за нарушение режима самоизоляции. Первыми об этом написали 78.ru (11:20), «Фонтанка.ру» (12:55) и «Регнум» (13:00). Парламент Петербурга одобрил губернаторский законопроект, который вступит в силу через десять дней после официальной публикации. «За» проголосовали 38 депутатов, 10 были «против».

Неисполнение режима изоляции для объектов розничной торговли и общественного питания грозит должностным лицам штрафом от 30 до 40 тыс. рублей, юридическим лицам – от 200 до 300 тыс. рублей. Штрафовать горожан и бизнес будет не полиция, а районные администрации Петербурга.

Неисполнение жителями режима самоизоляции, будет наказываться штрафом в 4 тыс. рублей. За повторное нарушение физлица будут наказаны уже на 5 тыс. рублей, должностные лица – на сумму от 40 до 50 тыс. рублей, а юрлица – от 300 до 500 тыс. рублей.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, «Росбалт» и Topspbtv.ru.