  • 8 Апрель 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 76.3759  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 82.4941  
Нефть($) 07.04.2020 32.56 2.10
Нефть(p) 07.04.2020 2019.75 +138.31

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 7 апреля

Автор:


© Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images

Темы дня

Новые меры по предотвращению распространения вируса и разработка препаратов против него.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала новость о появлении в России пробной партии препарата «Фирапиравир», который планируют использовать для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Фавипиравир» – противовирусный препарат, который был разработан в Японии и поступил в продажу в 2014 году. Его успешно использовали китайские медики во время вспышки эпидемии COVID-19. В течение текущего года планируется произвести 600 тыс. упаковок лекарства.

При этом в России начались клинические исследования трёх отечественных препаратов от коронавируса. Медики начали сравнительные тесты эффективности «Мефлохина», «Гидроксихлорохина» и «Колидавира». Исследования будут проводиться в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна с письменного согласия пациентов с диагностированным COVID-19.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало дезинфекционной обработки автомобильных магистралей и пешеходных тротуаров в Петербурге. Об этом сообщил комитет по благоустройству города. Улицы планируют очищать от коронавируса каждый день с помощью гипохлорита натрия в концентрации 0,06%.

«На сегодняшний день более 40% городской территории уже замыты. Сейчас мы присутствовали при помывке дорог специальным дезинфицирующим средством, которое мгновенно убивает вирус, если он есть. Это хлорсодержащие специальные препараты, которыми с нами любезно поделился наш «Водоканал». Машины заправлены и вышли во многих районах города», – рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

Для этих целей выделено 600 единиц техники и привлечены более 1200 человек. «Водоканал» предоставил комитету по благоустройству 16 тонн гипохлорита натрия для уборки Петербурга. Реагент производят на заводах на Южной и Северной станциях и используют для обеззараживания воды.

Третьей темой дня стала новость о шести случаях заражения коронавирусом в Покровской больнице. Первыми об этом написали Metro (14:50), 78.ru (15:00) и «Деловой Петербург» (15:05). Данные подтвердил комитет по здравоохранению Петербурга. В ведомстве рассказали, что в трёх отделениях введены ограничительные мероприятия, а перемещение сотрудников и пациентов за их пределы ограничили.

Сегодня в Покровскую больницу поступила партия средств индивидуальной защиты, в первую очередь костюмов биозащиты. Это произошло после видеообращения, которое записали врачи. Они просили о помощи и жаловались на нехватку средств защиты и препаратов.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, «Росбалт» и Topspbtv.ru.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.04.20
    В состав ЭСК войдёт немецкий эксперт Вольфганг Штарк
    31.03.20
    Тренер «Спартака» заверил, что игроки его фк имеют шансы играть в Германии
    27.03.20
    Зачем мужчинам после 30 необходимо пить витамины?
    25.03.20
    Что лучше – займ или кредитная карта?
    24.03.20
    Онкология: причины, возможные признаки, профилактика рака
    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам
    06.03.20
    Россия может принять больше матчей, чем запланировано
    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram