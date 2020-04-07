Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 7 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала новость о появлении в России пробной партии препарата «Фирапиравир», который планируют использовать для лечения коронавируса. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Фавипиравир» – противовирусный препарат, который был разработан в Японии и поступил в продажу в 2014 году. Его успешно использовали китайские медики во время вспышки эпидемии COVID-19. В течение текущего года планируется произвести 600 тыс. упаковок лекарства.

При этом в России начались клинические исследования трёх отечественных препаратов от коронавируса. Медики начали сравнительные тесты эффективности «Мефлохина», «Гидроксихлорохина» и «Колидавира». Исследования будут проводиться в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна с письменного согласия пациентов с диагностированным COVID-19.

Второй темой, согласно «Монитору», стало начало дезинфекционной обработки автомобильных магистралей и пешеходных тротуаров в Петербурге. Об этом сообщил комитет по благоустройству города. Улицы планируют очищать от коронавируса каждый день с помощью гипохлорита натрия в концентрации 0,06%.

«На сегодняшний день более 40% городской территории уже замыты. Сейчас мы присутствовали при помывке дорог специальным дезинфицирующим средством, которое мгновенно убивает вирус, если он есть. Это хлорсодержащие специальные препараты, которыми с нами любезно поделился наш «Водоканал». Машины заправлены и вышли во многих районах города», – рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

Для этих целей выделено 600 единиц техники и привлечены более 1200 человек. «Водоканал» предоставил комитету по благоустройству 16 тонн гипохлорита натрия для уборки Петербурга. Реагент производят на заводах на Южной и Северной станциях и используют для обеззараживания воды.

Третьей темой дня стала новость о шести случаях заражения коронавирусом в Покровской больнице. Первыми об этом написали Metro (14:50), 78.ru (15:00) и «Деловой Петербург» (15:05). Данные подтвердил комитет по здравоохранению Петербурга. В ведомстве рассказали, что в трёх отделениях введены ограничительные мероприятия, а перемещение сотрудников и пациентов за их пределы ограничили.

Сегодня в Покровскую больницу поступила партия средств индивидуальной защиты, в первую очередь костюмов биозащиты. Это произошло после видеообращения, которое записали врачи. Они просили о помощи и жаловались на нехватку средств защиты и препаратов.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, «Росбалт» и Topspbtv.ru.