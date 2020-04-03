Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 3 апреля

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало появление в перронном зале станции метро «Технологический институт» доски в память о жертвах теракта 3 апреля 2017 года. Её установили в подземном вестибюле минувшей ночью. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (07:15), Topspb.tv (07:45) и Gazeta.spb.ru (08:25).

Официальную церемонию отменили из-за пандемии коронавируса, но губернатор Петербурга, председатель ЗакСа и члены правительства города возложили цветы к мемориальной доске. «Уверен, если бы не карантин, множество людей пришли бы сегодня, принесли цветы, зажгли свечи в память о погибших», – сказал Александр Беглов.

Второй темой, согласно «Монитору», стало коллективное видеообращение врачей Покровской больницы, в котором они попросили о помощи. После того, как больницу перепрофилировали, там перестало хватать средств защиты и препаратов, а в палаты, как говорят медики, даже не проведён кислород. Руководство грозит им разборками за жалобы.

«Каждый из нас имеет семью, каждый из нас возвращается после смены домой. И мы хотим вернуться, во-первых, на работу здоровыми, а во-вторых, чтобы были здоровы наши близкие и дорогие нам люди», – заявили врачи.

Главврач Покровской больницы Марина Бахолдина в ответ на обращение заявила, что рассказанное сотрудниками – неправда. В комитете по здравоохранению сказали, что больница не принимает больных коронавирусом, поэтому для работы с пациентами врачам не нужны противочумные костюмы. При этом в ведомстве признали, что в медицинском учреждении не хватает средств индивидуальной защиты, как и во всём мире.

Третьей темой дня стала новость о духовнике патриарха Кирилла, который облетел Москву и Петербург на самолёте с молитвой о защите России от эпидемии коронавируса. 88-летний схиархимандрит Илий помолился за россиян на спецрейсе, который вылетел из Калуги, облетел обе столицы и вернулся назад.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл с иконой Божией матери «Умиление» проехал по Москве. Маршрут прошёл с места её пребывания в Крестовом Владимирском храме патриаршей резиденции в Чистом переулке в Богоявленный собор Москвы.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspb.tv и «Росбалт».