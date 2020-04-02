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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 2 апреля

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© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало продление Владимиром Путиным нерабочих дней в стране до конца апреля. При этом президент не исключил сокращения срока в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

«Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно», – заявил Владимир Путин.

«Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия: до конца этой недели они будут должны определить дополнительные меры, которые с одной стороны позволят соблюдать режим, а с другой стороны обеспечивать устойчивость экономики», – добавил президент.

Глава государства уточнил, что поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов.

Второй темой, согласно «Монитору», стало сокращение в Петербурге автобусных маршрутов на период карантина. Первыми об этом написали 78.ru (13:25), Gazeta.spb.ru (13:35) и «Фонтанка.ру» (14:00).

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявили, что с 3 апреля перестанут ходить маршруты: 1Кр, 1Л, 25А, 32, 48, 55, 62, 64, 64А, 70, 71, 110, 117, 163, 166, 310, 347, 349, 352, 485, 567.

С понедельника этими маршрутами наземного транспорта пользовались в среднем 59 человек в день, и 1-2 – за рейс. В учреждении также напомнили, что остальной транспорт продолжит ходить с увеличенными интервалами. Актуальное время прибытия можно узнать, воспользовавшись онлайн-приложениями.

Третьей темой дня стало неожиданное прибытие в аэропорт Пулково самолёта из Дохи. На борту рейса, прибывшего из Катара, находилось 128 россиян. Они не могли вернуться в Россию в связи с закрытием границ и сложной эпидемической обстановкой в мире.

«В соответствии с постановлением главного санитарного врача Петербурга мы предприняли следующие меры: 11 человек проживают в Ленинградской области – за ними прислали автобус, 64 жителя нашего города – им был предоставлен соответствующий транспорт, который их развёз по домам, и 54 иногородних жителя нашей страны – они отправлены в обсерватор», – рассказал губернатор Петербурга.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspb.tv и «Росбалт».

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