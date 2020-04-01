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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 1 апреля

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало принятие Госдумой закона о предоставлении кредитных каникул. Он рассчитан на пострадавших из-за коронавируса людей и предпринимателей. Отсрочка для них распространяется на погашение суммы основного долга и уплаты процентов. Для подачи заявки необходимо позвонить в банк.

«Заёмщики смогут обратиться к кредитору за кредитными каникулами по ипотеке и потребительским займам на срок до шести месяцев, если доходы такого заёмщика за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год на 30 и более процентов», – говорится на сайте Госдумы.

Второй темой, согласно «Монитору», стало постановление Роспотребнадзора, в котором граждан обязали соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга. Глава ведомства Анна Попова сказала, что в условиях распространения коронавируса правило нужно соблюдать в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси.

1 апреля Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения подробнее рассказали, как сохранять спокойствие во время пандемии и самоизоляции. Эксперты советуют придерживаться правильного питания, соблюдать режим сна, не забывать про физические упражнения, а также общаться с родственниками и друзьями по телефону или в соцсетях. В ведомстве уточнили, что тем, кого тревожат репортажи в СМИ, лучше сократить их просмотр.

Третьей темой дня стала новость о восстановлении производства аппаратов искусственной вентиляции (ИВЛ) на территории Петербурга. Первыми об этом написали Topspb.tv (10:44), Regnum.ru (10:44) и Gazeta.spb (10:54). Вице-губернатор Евгений Елин на заседании ЗакСа рассказал, что в городе не хватает аппаратов ИВЛ. Чиновник уточнил, что около полугода назад в Петербурге приостановили производство аппаратов ИВЛ, и сейчас идёт работа по его возобновлению. Также в Смольном ожидают поставку по линии Минпромторга.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspb.tv и «Росбалт».

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