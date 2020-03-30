Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 30 марта

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала вторая смерть человека с подтверждённым коронавирусом в Петербурге. Об этом на заседании 30 марта сообщил Александр Беглов. Губернатор города уточнил, что наличие COVID-19 подтвердило вскрытие.

Сейчас в Боткинской больнице находится 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Ещё 385 человек ожидают результатов тестов.

За сутки в России выявлено 302 новых случая заражения COVID-19. В Петербурге появилось ещё восемь больных, в Ленобласти – два.

Второй темой, согласно «Монитору», стало сообщение городской системы оповещения, которое транслировалось днём 30 марта во всех районах Петербурга. Репродукторы призвали жителей оставаться дома.

«Соблюдайте режим самоизоляции. Не забывайте проветривать помещения. При признаках недомогания вызывайте врача. В случае нарушения режима самоизоляции предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», – прогремели репродукторы на улицах Петербурга.

Третьей темой дня стало открытие в Петербурге горячей линии по коронавирусу. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (12:30), «Пятый канал» (12:40) и 78.ru (13:15). Она организована на базе штаба Центра городских волонтёров Петербурга совместно с региональным отделением ВОД «Волонтёры-медики» и ОНФ. Всего задействовано около тысячи человек.

Круглосуточная горячая линия по номеру 8 (812) 245-32-20 принимает звонки о бесплатной доставке продуктов для пенсионеров, даёт информацию о наличии лекарств в аптеках, социальных услугах, возможности приёма коммунальных платежей на дому. Жители Петербурга могут получить психологическую помощь, оставить жалобу на отсутствие масок и так далее.

Также на базе акушерского дистанционного центра родильного дома № 18 сегодня открылась круглосуточная горячая линия для беременных. Будущие мамы по телефону +7 (952) 288-03-20 могут узнать о режиме работы акушерских стационаров, мерах после контакта с больным коронавирусом и других вещах.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, Topspbtv и «Росбалт».