Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 23 марта

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала информация о появлении в Петербурге 50 дополнительных боксов для госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев. 20 из них устроят в клинической больнице имени Филатова, ещё около 30 оборудуют в Боткинской больнице. По словам чиновника, на данный момент дефицита мест для размещения госпитализированных нет.

За прошедшие сутки в Петербурге не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, но в Боткинской больнице с подозрением находятся 339 человек. Всего в России на данный момент официально подтверждено 438 случаев.

Второй темой, согласно «Монитору», стало сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой об иммунитете на коронавирус у тех, кто перенёс инфекционное заболевание. Она рассказала об этом в интервью программе «Познер» на Первом канале. По словам Поповой, собственные исследования ведомства свидетельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулина M и G, которые защищают организм от повторного заражения.

Глава ведомства также рассказала, что более 70% россиян переносят заболевание коронавирусом без ярко выраженных симптомов. При этом Россия входит в тройку лидеров по количеству проведённых тестов на коронавирус. Отечественные тест-системы прошли испытание ещё во время визита вирусологов в Китай в феврале.

Третьей темой дня стала переброска в Италию медицинской помощи от России. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (11:10) и topspb.tv (11:55). На авиабазу «Практик де Маре» в 30 км от Рима 23 марта прибыли самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. На борту были российские специалисты и мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

По информации Министерства обороны РФ, в Италию доставили около ста российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Страна также запросила помощь у Соединенных Штатов и рассчитывает на поддержку Пентагона.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали Piter.tv, topspbtv.ru и «Росбалт».