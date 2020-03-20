  • 21 Март 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 79.6334  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 86.3903  
Нефть($) 20.03.2020 27.29 3.77
Нефть(p) 20.03.2020 1692.84 +240.07

Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 20 марта

Автор:


© Фото: Stefano Guidi / Getty Images

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало появление новых больных коронавирусом. По информации оперативного штаба, за 20 марта зарегистрировано 54 новых заражённых в России, четыре из них в Петербурге. Всего сейчас в стране 253 подтверждённых случая и 12 вылечившихся. Главный врач Боткинской больницы также рассказал, что в социальных сетях распространяется фейк о смерти пожилой женщины от коронавируса.

Второй темой, согласно «Монитору», стала новость о начале испытаний вакцины против коронавируса. Разработкой занимается ГНЦ ВБ «Вектор», который разработал прототипы, основанные на шести различных технологических платформах. Среди них вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также синтетические: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

Испытание сначала будет проводиться на лабораторных животных. По итогам будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. По планам исследователей, внедрение лекарства может начаться уже в четвертом квартале 2020 года.

Третьей темой дня стала новость о школьниках Петербурга, которым не продлили весенние каникулы. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (15:37), Piter.tv (17:00) и gazeta.spb.ru (17:40). Официально в России они начнутся с 23 марта и продлятся неделю. Пока что дети должны будут вернуться к занятиям 30 марта, хотя в школах Петербурга действует свободное посещение.

Ранее министр Сергей Кравцов заявил, что каникулы в России продлят на дополнительные две недели. А в Ленобласти школьников официально оставили дома до 12 апреля. Однако после каникул они будут не отдыхать, а дистанционно учиться.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали topspbtv.ru, gazeta.spb.ru и Piter.tv.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам
    06.03.20
    Россия может принять больше матчей, чем запланировано
    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?
    21.02.20
    Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия
    20.02.20
    Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru
    19.02.20
    Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге
    19.02.20
    Кондиционер от мировых производителей по выгодным ценам
    18.02.20
    «Интер Майами» судится с итальянцами и зовёт к себе Гризманна

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram