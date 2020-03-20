Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 20 марта

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало появление новых больных коронавирусом. По информации оперативного штаба, за 20 марта зарегистрировано 54 новых заражённых в России, четыре из них в Петербурге. Всего сейчас в стране 253 подтверждённых случая и 12 вылечившихся. Главный врач Боткинской больницы также рассказал, что в социальных сетях распространяется фейк о смерти пожилой женщины от коронавируса.

Второй темой, согласно «Монитору», стала новость о начале испытаний вакцины против коронавируса. Разработкой занимается ГНЦ ВБ «Вектор», который разработал прототипы, основанные на шести различных технологических платформах. Среди них вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также синтетические: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

Испытание сначала будет проводиться на лабораторных животных. По итогам будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. По планам исследователей, внедрение лекарства может начаться уже в четвертом квартале 2020 года.

Третьей темой дня стала новость о школьниках Петербурга, которым не продлили весенние каникулы. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (15:37), Piter.tv (17:00) и gazeta.spb.ru (17:40). Официально в России они начнутся с 23 марта и продлятся неделю. Пока что дети должны будут вернуться к занятиям 30 марта, хотя в школах Петербурга действует свободное посещение.

Ранее министр Сергей Кравцов заявил, что каникулы в России продлят на дополнительные две недели. А в Ленобласти школьников официально оставили дома до 12 апреля. Однако после каникул они будут не отдыхать, а дистанционно учиться.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали topspbtv.ru, gazeta.spb.ru и Piter.tv.