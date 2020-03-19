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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и Петербурге за 19 марта

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© Фото: Andrew Kelly / Reuters

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала расшифровка полного генома нового коронавируса. Петербургские учёные НИИ гриппа им. Смородинцева секвентировали данные из биологического материала одного из заболевших жителей города. Это поможет больше узнать о том, как мутирует вирус, а также сделать будущую вакцину более эффективной для россиян.

Исследователи уже отправили всю информацию в международную базу данных EpiCoV GISAID, которая используется ВОЗ для мониторинга глобальной эволюции коронавируса. Прорыв российских учёных ускорит разработку вакцин и противовирусных препаратов.

НИИ гриппа 19 марта посетил губернатор Александр Беглов. Исследователи сказали ему, что пик заболевания ещё не пройден и ожидается через 2-3 недели.

Второй темой, согласно «Монитору», стала новость о том, что суды Петербурга приостанавливают личный приём граждан и закрывают процессы для зрителей. С 19 марта на заседания пускают только участников процесса. Что касается подачи документов, то их можно отправить в электронном виде через интернет-приёмные или с помощью «Почты России».

На заседаниях судов будут рассматриваться только категории дел безотлагательного характера: о мере пресечения, о защите интересов детей или недееспособных лиц и подобные. Если позволяют технические возможности, то суды теперь могут использовать конференц-связь.

Третьей темой дня стало появление в Москве заражённого коронавирусом, который прилетел из Петербурга. Первыми об этом написали 78.ru (17:10) и «Мой район» (18:00). По данным оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, в Петербурге выявлен один случай заражения через знакомых из Швейцарии. В городе стало десять заболевших. Всего по России 199 подтверждённых случаев заражения, что на 52 больше, чем вчера.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали topspbtv.ru, gazeta.spb.ru и Piter.tv.

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