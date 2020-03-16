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Картина дня: главные новости о коронавирусе в России и в Петербурге

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© Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Темы дня

Сколько новых случаев заражения и какие вводятся меры по предотвращению распространения вируса.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал перевод школьников и студентов Петербурга на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Комитет по образованию разрешил с 17 марта свободное посещение школ города. Если у ребёнка нет возможности оставаться дома, то он может продолжить посещение школы.

По словам главы комитета Жанны Воробьевой, достаточно в свободной форме уведомить классного руководителя о решении перевода ребёнка на дистанционное обучение. Школы должны организовать обучение школьников с использованием «дистанционных образовательных технологий». Как именно это будет происходить, пока не уточняется.

Студенты многих петербургских вузов также перешли на дистанционное обучение или ввели свободную форму посещения занятий.

Второй темой, согласно «Монитору», стал первый случай заражения коронавирусом в Петербурге без поездки за границу. Городской комитет по здравоохранению рассказал, что женщина заболела после близкого контакта с родственницей, у которой ранее был подтвержден коронавирус. За сутки произошло три новых заражения, всего в Петербурге сейчас 9 инфицированных и 238 человек с подозрением на заражение.

Третьей темой дня стало закрытие границы с Беларусью. Первыми об этом написали «Фонтанка.ру» (09:20), «Метро» (09:20) и topspb.tv (09:35). Премьер-министр Михаил Мишустин объявил об этом утром 16 марта. Такие меры были приняты с целью защиты страны от распространения коронавируса. По словам главы правительства, инфекцию в Россию «занесли» граждане и туристы, приехавшие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали topspbtv.ru, gazeta.spb.ru и Piter.tv.

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