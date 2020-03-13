Картина дня: песня Little Big для «Евровидения» и коронавирус в Ленобласти

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал клип петербургской группы Little Big. Музыканты представили песню Uno, с которой поедут на «Евровидение». Премьера трека прошла 12 марта в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Клип снят в стилистике 1980-х годов, где участники в костюмах с брюками клеш исполняют танец, который станет новым челленджем. В ролике на бэк-вокале появились лидер группы The Hatters Юрий Музыченко, а также вокалистка «Ленинграда» Флорида Чантурия.

В видео танцует ещё один персонаж, которого сыграл артист Дмитрий Красилов. Он покорил сердца зрителей. На вечер 13 марта клип на YouTube посмотрело более 5 млн человек, хотя с премьеры прошло менее суток.

Второй темой, согласно «Монитору», стало сообщение властей Ленобласти о выявлении первого заражённого коронавирусом. Девушку госпитализировали в Боткинскую больницу из жилого комплекса «Гольфстрим» в Кудрово. Факт заражения в ЛО подтвердил Роспотребнадзор.

13 марта в Петербурге было выявлено ещё трое заражённых. Это мужчина, вернувшийся из Берлина, женщина, прилетевшая из Франции, и ребёнок, отдыхавший с родителями в Австрии.

Третьей темой дня стало постановление губернатора Петербурга Александра Беглова о запрете на проведение массовых мероприятий численностью более 1 тыс. человек. Первыми об этом написали «Невские новости» (14:10), «78.ru» (14:10) и «Бумага» (14:20). Запрет вступает в силу 16 марта и продлится минимум до 30 апреля.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко также ввёл ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 300 человек. Всем, кто недавно приехал из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании рекомендуется провести домашний карантин на 14 дней со дня возвращения.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», Piter.tv и «Пятый канал».