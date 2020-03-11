  • 12 Март 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 00:05 72.0201  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 00:05 81.7876  
Нефть($) 11.03.2020 35.73 5.40
Нефть(p) 11.03.2020 2216.39 +342.98

Картина дня: массовое ДТП на трассе «Скандинавия» и закон о поправках к Конституции

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Сколько человек пострадало при аварии и сколько депутатов проголосовало против изменений.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало крупное ДТП на федеральной трассе «Скандинавия». В среду днём на территории Выборгского района Ленобласти столкнулись грузовик КамАз и Ford Mondeo.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель большегруза, после чего легковой автомобиль столкнулся с машиной Audi и ещё одним грузовиком. В результате ДТП пострадали семь человек, одного из которых госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Второй темой, согласно «Монитору», стала отмена товарищеского матча между «Зенитом» и «Шальке-04». Футбольные клубы приняли совместное решение о переносе матча на неопределённый срок из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Встреча должна была состояться 29 марта в немецком Гельзенкирхене на обновлённой арене «Паркштадиум». В сообщении пресс-службы говорится, что клубы обсуждают новую дату для проведения матча, а все приобретённые ранее билеты на игру останутся действительными.

Третьей темой дня стало окончательное принятие Госдумой законопроекта о поправках к Конституции. Первыми об этом написали «Пятый канал» (10:45), topspb.tv (10:50) и «Росбалт» (10:50). «За» проголосовали 383 человека, 43 – воздержались. Против не высказался ни один депутат.

Во второй половине дня Совет Федерации также одобрил закон о поправке к Конституции. Пакет поправок планируется передать на подпись президенту к 18 марта, а всенародное голосование назначено на 22 апреля. Этот день, который в этом году выпадает на среду, объявят выходным.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», Piter.tv и «Пятый канал».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.03.20
    Аренда яхты в Барселоне по выгодным ценам
    06.03.20
    Россия может принять больше матчей, чем запланировано
    03.03.20
    Почему стоит заказать тур в Италию?
    21.02.20
    Как получить лицензию на реставрацию объектов культурного наследия
    20.02.20
    Подарочные сертификаты на развлечения в интернет-магазине PodarokServis.ru
    19.02.20
    Поиск врача и онлайн-запись на консультацию: как работает сервис в Санкт-Петербурге
    19.02.20
    Кондиционер от мировых производителей по выгодным ценам
    18.02.20
    «Интер Майами» судится с итальянцами и зовёт к себе Гризманна

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram