Картина дня: массовое ДТП на трассе «Скандинавия» и закон о поправках к Конституции

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало крупное ДТП на федеральной трассе «Скандинавия». В среду днём на территории Выборгского района Ленобласти столкнулись грузовик КамАз и Ford Mondeo.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель большегруза, после чего легковой автомобиль столкнулся с машиной Audi и ещё одним грузовиком. В результате ДТП пострадали семь человек, одного из которых госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Второй темой, согласно «Монитору», стала отмена товарищеского матча между «Зенитом» и «Шальке-04». Футбольные клубы приняли совместное решение о переносе матча на неопределённый срок из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Встреча должна была состояться 29 марта в немецком Гельзенкирхене на обновлённой арене «Паркштадиум». В сообщении пресс-службы говорится, что клубы обсуждают новую дату для проведения матча, а все приобретённые ранее билеты на игру останутся действительными.

Третьей темой дня стало окончательное принятие Госдумой законопроекта о поправках к Конституции. Первыми об этом написали «Пятый канал» (10:45), topspb.tv (10:50) и «Росбалт» (10:50). «За» проголосовали 383 человека, 43 – воздержались. Против не высказался ни один депутат.

Во второй половине дня Совет Федерации также одобрил закон о поправке к Конституции. Пакет поправок планируется передать на подпись президенту к 18 марта, а всенародное голосование назначено на 22 апреля. Этот день, который в этом году выпадает на среду, объявят выходным.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», Piter.tv и «Пятый канал».