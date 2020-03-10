Картина дня: выборы в Госдуму и обнуление президентских сроков

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести досрочные парламентские выборы после принятия обновлённой Конституции РФ. После этого депутат «Единой России» Александр Карелин внёс соответствующую поправку на рассмотрение в Госдуму.

Владимир Путин, который 10 марта выступил на слушаниях в парламенте, не поддержал роспуск депутатов. Поправка о необходимости проведения досрочных выборов в Госдуму была снята с голосования её автором.

Второй темой, согласно «Монитору», стало заявление Александра Кокорина о конфликте с руководством клуба «Зенит». По словам футболиста, он был против перехода в «Сочи» на правах аренды. Нападающий также рассказал, что французский «Марсель» был готов пригласить его к себе, но «Зенит» отказался отдавать Кокорина.

«На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу. Ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет», – рассказал Александр Кокорин.

Третьей темой дня стало предложение депутата «Единой России» Валентины Терешковой внести в законопроект об изменениях в Конституцию РФ поправку об обнулении президентских сроков. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (14:10), gazeta.spb.ru (14:15) и 47news.ru (15:20).

Владимир Путин одобрил предложение Терешковой об обнулении сроков и подчеркнул, что инициативу должны поддержать граждане, а Конституционный суд – признать, что она не противоречит закону.

Госдума во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции одобрила поправку об обнулении президентских сроков. За данное решение проголосовали 382 депутата, против не выступил никто, 44 воздержались.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», Piter.tv и «Пятый канал».