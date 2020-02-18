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Картина дня: «заминированные» детские сады и Международный банковский институт

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© Фото: Наталья Селивёрстова / РИА «Новости»

Темы дня

Сколько учреждений эвакуировали в Петербурге, почему учебное заведение назвали в честь Анатолия Собчака.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало сообщение от неизвестных лиц о минировании детских садов и районных судов Петербурга. Отправитель, представившийся как Вася Колокольцев, сообщил о готовящемся «взрыве» в более 40 учреждений, среди которых оказались Петродворцовый и Сестрорецкий районные суды.

Ранее, в понедельник, анонимы «заминировали» около 700 объектов, среди которых оказались вокзалы, мосты, а также снова детские сады и суды. Оба дня сообщения приходили с почтового ящика на yandex.com.

Второй темой, согласно «Монитору», стало задержание в Ленобласти мужчины, который просил закопать бочку с женским телом. Полицию вызвал экскаваторщик бетонного завода во Всеволожском районе, которому знакомый предложил зарыть в землю пластиковую бочку объёмом 200 литров. Внутри обнаружился труп женщины без внешних признаков насильственной смерти.

После того, как судебные медики определят причину смерти женщины, будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения подозреваемому. Предположительно, труп принадлежит 63-летней матери мужчины, который просил закопать бочку.

Третьей темой дня стала новость о присвоении Международному банковскому институту в Петербурге имени Анатолия Собчака. Первыми об этом написали «Невские новости» (12:20), Regnum (13:15) и topspb.tv (13:35). По этому поводу 20 февраля, в день 20 годовщины со дня смерти первого мэра города, состоится торжественное заседание Учёного совета. В нём примет участие вдова Анатолия Александровича, член Совета Федерации ФС РФ Людмила Нарусова.

Анатолий Собчак принимал непосредственное участие в создании Международного банковского института в 1991 году и активно поддерживал его деятельность. Завтра, 19 февраля, на Никольском кладбище Александро-Невской лавры состоится панихида, а в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича пройдёт концерт памяти Собчака. В мероприятиях примет участие Владимир Путин.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Пятый канал», GAZETA.SPb и «Невские новости».

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