Картина дня: новый побег из карантина в Петербурге и поправки к Конституции

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал побег ещё трёх человек из изолированных боксов в Боткинской больнице. Управление Роспотребнадзора по Петербургу подтвердило, что, помимо одной девушки, были другие случаи самовольного оставления карантина. В ведомстве сказали, что два человека самостоятельно вернулись обратно и проходят дополнительное обследование. В карантине находятся люди, у которых подозревают коронавирус.

Второй темой, согласно «Монитору», стало опровержение от пресс-службы «Зенита» об аренде форварда Александра Кокорина в «Сочи». При этом накануне пресс-служба южного клуба заявила «Интерфакс»у, что переход нападающего уже подтверждён.

В официальном аккаунте в Twitter футбольного клуба «Ахмат» появилось фото Александра Кокорина в форме сочинского клуба. Он вместе с футболистом грозненского клуба Денисом Глушаковым наблюдают за товарищеским матчем между двумя южными командами. История становится ещё более запутанной.

Третьей темой дня стало обсуждение организации голосования по поправкам в Конституцию. Первыми об этом написали «Деловой Петербург» (12:30), «Росбалт» (12:45) и Piter.tv (12:55). Центризбирком займётся проведением выборов, а федеральным органам власти поручено содействовать ему в подготовке.

Владимир Путин поручил также выделить ЦИК деньги из федерального бюджета. Сумма должна быть не меньше потраченной на выборы президента в 2018 году, то есть 14 млрд рублей. Президент России также поддержал идею сделать день голосования выходным, поскольку он должен пройти в будний день.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», «Пятый канал» и topspbtv.ru.