Картина дня: платная парковка и девушка с подозрением на коронавирус

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала идея петербургских депутатов наделить должностных лиц правительства города правом требовать в МВД сведения об автовладельцах. По мнению Дениса Четырбока и Александра Рассудова, это упростит процедуру привлечения к ответственности тех, кто не оплачивает парковку.

Сейчас нет возможности штрафовать нарушителей, которые пользуются бесплатно платными парковками в центре Петербурга. Органы исполнительной власти не могут потребовать данные от полиции до возбуждения дела, что создаёт замкнутый круг. После принятия документа в петербургском парламенте поправки в Кодекс об административных правонарушениях направят на рассмотрение в Госдуму.

Второй темой, согласно «Монитору», стала пациентка Боткинской больницы, которая сбежала из изолированного бокса. 32-летняя петербурженка вызвала врача после отдыха на острове Хайнань в КНР. Её поместили в карантин с подозрением на коронавирус, хотя анализы не показали наличие вируса в организме.

Через несколько дней девушка, которая не желала сидеть две недели взаперти, замкнула магнитный замок двери и убежала домой. Четыре дня беглянка находилась дома, и за это время её никто не искал. Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова назвала такое поведение безответственным. Теперь девушке грозит штраф за побег на сумму от 300 до 500 рублей.

Третьей темой дня стало ДТП на набережной Лейтенанта Шмидта. Первыми об этом написали «Невские новости» (12:20), 78.ru (12:30) и gazeta.spb.ru (12:55). Две чёрные иномарки столкнулись на пересечении дорог. Один из автомобилей после аварии влетел в столб. По информации УГИБДД Петербурга, водители машин получили средний вред здоровью, а два пассажира отделались лёгкими травмами.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», «Пятый канал» и topspbtv.ru.