Картина дня: задержание участницы Pussy Riot и приговор для экс-полицейских

Главной темой дня, по данным «Монитора», стало задержание участницы панк-группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Она и ещё 12 человек оказались в отделе полиции Василеостровского района.

В МВД сказали, что причина задержания – сообщение от некоего обеспокоенного гражданина об утечке угарного газа на месте съёмок, а также сообщение о пожаре и криках о помощи.

Издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов рассказал совершенно другое – что полицейские ворвались в художественную студию, где проводилась фотосессия и якобы заявили съёмочной группе о незаконном нахождении в студии. После трёх часов в отделе полиции всех отпустили.

Ранее, 9 февраля Толоконникова заявила, что полицейские сорвали съёмки клипа, проходившие на «Ленфильме». Чем был вызван интерес полиции, неизвестно.

Второй темой, согласно «Монитору», стала смерть подростка в Ленинградской области. В Волхове 16-летний ученик транспортного колледжа скончался на уроке физкультуры. Очевидцы рассказали, что первокурсник умер после пяти минут разминки. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Третьей темой дня стал приговор экс-полицейским, избившим подростка. Первыми об этом написали Piter.tv (08:35), «Мой район» (11:10) и «Росбалт» (11:10).

Обвиняемые нанесли несколько ударов резиновой дубинкой 17-летнему петербуржцу, которого подозревали в административном правонарушении. Колпинский районный суд признал бывших полицейских виновными. Один получил 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима, второй – 1 год и 8 месяцев исправительной колонии общего режима. Кроме того, их лишили права занимать государственные должности в течение двух лет.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», «Пятый канал» и topspbtv.ru.