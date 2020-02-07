Картина дня: указ о выплатах ветеранам ВОВ и поиски утонувшей семиклассницы

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала утонувшая девочка на Лахтинском разливе. Она гуляла вечером с одноклассником по тонкому льду, они оба провалились под воду. Мальчика вытащили и отправили без сознания в больницу. Поиски тела школьницы велись сотрудниками МЧС почти сутки. Водолазы осуществили порядка 20 спусков под воду и обследовали 600 кв. метров дна, но безуспешно.

Второй темой, согласно «Монитору», стало многократное завышение розничных цен на медицинские маски. На фоне эпидемии короновируса в 68 регионах России средства защиты сильно поднялись в цене. В Петербурге оптовые цены поднялись на 600%. Представители ФАС отчитались, что ведомство продолжит следить за ситуацией.

Третьей темой стало подписание президентов РФ Владимиром Путиным указа о единовременных выплатах ветеранам к 75-летию Победы. Первыми об этом написали «Метро» (09:55) и «Невские Новости» (10:00). Ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тыс. рублей. Бывшие узники концлагерей, труженики тыла и другие жертвы войны получат по 50 тыс. рублей. Средства поступят весной 2020 года.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», topspbtv.ru и Piter.tv.