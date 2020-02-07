  • 7 Февраль 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 22:23 64.1470  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 22:23 70.2064  
Нефть($) 07.02.2020 54.62 0.78
Нефть(p) 07.02.2020 3388.16 +62.59

Картина дня: указ о выплатах ветеранам ВОВ и поиски утонувшей семиклассницы

Автор:


© Фото: «Петербургский дневник»

Темы дня

Сколько ветераны получат к юбилею Победы и как спасатели сутки искали девочку.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стала утонувшая девочка на Лахтинском разливе. Она гуляла вечером с одноклассником по тонкому льду, они оба провалились под воду. Мальчика вытащили и отправили без сознания в больницу. Поиски тела школьницы велись сотрудниками МЧС почти сутки. Водолазы осуществили порядка 20 спусков под воду и обследовали 600 кв. метров дна, но безуспешно.

Второй темой, согласно «Монитору», стало многократное завышение розничных цен на медицинские маски. На фоне эпидемии короновируса в 68 регионах России средства защиты сильно поднялись в цене. В Петербурге оптовые цены поднялись на 600%. Представители ФАС отчитались, что ведомство продолжит следить за ситуацией.

Третьей темой стало подписание президентов РФ Владимиром Путиным указа о единовременных выплатах ветеранам к 75-летию Победы. Первыми об этом написали «Метро» (09:55) и «Невские Новости» (10:00). Ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тыс. рублей. Бывшие узники концлагерей, труженики тыла и другие жертвы войны получат по 50 тыс. рублей. Средства поступят весной 2020 года.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», topspbtv.ru и Piter.tv.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Бородатые атланты и драконы: что посмотреть в Литейном округе Петербурга

    Круговой пеший маршрут от станции метро «Чернышевская». Восемь зданий, которые обязан увидеть каждый. И сфотографировать!

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    07.02.20
    Климат. Точка «невозврата» пройдена
    05.02.20
    Какие инструменты нужны для ремонта холодильников?
    04.02.20
    Допуски СРО, лицензии МЧС и прочие разрешения – предложения для Санкт-Петербурга
    03.02.20
    Что такое процедура термаж?
    28.01.20
    Как правильно лечить ИППП
    28.01.20
    Kлиника гинекологии в СПб
    24.01.20
    Трансфер Такуми Минамино: как это повлияет на прогнозы от БК 1xBet?
    23.01.20
    Медицинский туризм из Санкт-Петербурга

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram