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Картина дня: обыски в администрации Калининского района и смерть Кирка Дугласа

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Кирк Дуглас в фильме «Жажда жизни» (1956)
© Фото: Metro Goldwyn Mayer / Global Look Press

Темы дня

Что стало поводом визита оперативников и сколько лет было известному актёру.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стали обыски в администрации Калининского района. Оперативники Следственного комитета Петербурга обыскали кабинеты чиновников.

Задержана начальник сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений Татьяна Светушкова и подрядчик работ в одной из школ района бизнесмен Александр Фильчагин. В отношении Светушковой возбудили дело по статье «получение взятки», в отношении Фильчагина – «дача взятки».

Также задержана ещё одна сотрудница отдела образования администрации района, но пока неизвестно, причастна она к преступлению или нет.

Второй темой, согласно «Монитору», стало задержание в Петербурге группы наркодилеров. Первыми об этом написали 78.ru (09:50), Regnum (10:00) и Piter.tv (10:45).

Четыре участника преступной банды занимались сбытом наркотиков и психотропных средств в городе и Ленобласти. Во время обысков были обнаружены килограмм амфетамина, пистолеты и боеприпасы.

Третьей темой стала смерть актёра Кирка Дугласа. Звезда Голливуда скончался в возрасте 103 лет. Самые известные роли он сыграл в фильмах «Спартак», «Семь дней в мае», «Крутые ребята», «Ярость» и «Жажда жизни». О смерти сообщил его сын, актёр Майкл Дуглас.

Самыми оперативными за сутки СМИ в Петербурге стали «Невские новости», topspbtv.ru и Piter.tv.

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