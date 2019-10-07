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Почувствуй себя настоящим шеф-поваром: покупаем премиальную посуду KitchenAid со скидкой до 90%

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© Фото: Instagram / @kitchenaidusa

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Стать обладателем отличной качественной посуды теперь может практически каждый. Делая ежедневные покупки в магазине у дома и собирая наклейки, получайте скидку до 90%.

Во всех магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Петербурге и Ленобласти стартовала акция с эксклюзивным брендом. Таким образом, возможность позволить себе приобрести кухонную посуду премиум-класса появилась практически у каждого.

Совершая обычные ежедневные покупки в магазинах торговой сети, вы сможете приобрести посуду для запекания высочайшего качества со скидкой до 90% и почувствовать себя настоящим шеф-поваром. Потому что KitchenAid – это настоящая легенда, блюда с KitchenAid не подгорают и не сохнут.

С помощью новых форм для запекания и аксессуаров для кухни, которые также можно приобрести с внушительной скидкой, вы сможете устроить настоящий праздник. Например, почувствовать уверенность в себе и решиться воспроизвести тот самый вкус из детства – «Ленинградский торт» с помадкой.

Поучаствовать в акции торговой сети «Пятёрочка» и американского бренда KitchenAid можно до 31 декабря 2019 года. Каждый обладатель активированной карты лояльности сети «Выручай-карта» может получить скидку до 90% на всевозможные кухонные принадлежности премиум-класса. Для этого необходимо собирать наклейки за покупки. Причём наклейки электронные, которые зачисляются при покупках сразу на «Выручай-карту».

За каждые 300 рублей покупатель получает одну виртуальную наклейку, а за покупку товаров партнёров акции можно получить ещё пару бонусом. Постоянным покупателям «Пятёрочки» остаётся только не забывать про карту на кассе и периодически проверять баланс в личном кабинете.

А копить наклейки есть на что! Каждый из десяти предметов в коллекции KitchenAid разрабатывается совместно с инженерами, технологами и шеф-поварами. Всю посуду отличает приятный эргономичный дизайн, высокая технологичность и, конечно, надёжность. Вы можете получить на свою кухню формы из металла, фарфора и керамики для выпечки и запекания, которые равномерно распределяют тепло и устойчивы к высоким температурам. С посудой KitchenAid вы сохраните полезные свойства, сочность и вкус домашнего блюда.

«Торговая сеть «Пятёрочка» заботится о гостях своих магазинов и предоставляет возможность приобрести посуду высочайшего качества от легендарного бренда с внушительной скидкой в рамках акции «Печёмся о каждом». Наше сотрудничество с KitchenAid делает доступной продукцию этого производителя для всех. Уверена, что такие помощники на кухне будут вдохновлять творить различные кулинарные шедевры и радовать ими своих близких», – отметила руководитель управления бренд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка» Татьяна Степанова.

Если вы уже собрали всю коллекцию посуды, а наклейки ещё остались, то их всегда можно подарить друзьям и близким через свой личный кабинет на активированную «Выручай-карту».

И это ещё не всё: дополнительно торговая сеть «Пятёрочка» разыграет среди участников бытовую технику – тостеры, блендеры и холодильники. Для это нужно только подтвердить своё участие в мобильном приложении или в личном кабинете, нажав на кнопку «участвовать».

Больше информации об акции, а также полные правила её проведения можно посмотреть на сайте www.kitchen.5ka.ru. Там же вы найдёте много полезных рецептов вкусной традиционной выпечки разных регионов России. В том числе рецепт торта «Ленинградский».

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