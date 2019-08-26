Официальная символика Петербурга: герб, флаг и гимн

У любого государства есть набор официальных символов: флаг, гимн и герб, которые помогают идентифицировать его от других. Внутри каждой страны также распространена символика, позволяющая не только определить конкретный город, но и прочесть по геральдическим правилам его уникальные особенности.

Геральдика (от латинского «heraldus» глашатай) – система знаков для внешнего отличия отдельных людей или целых групп, в том числе и городов.

Ещё с давних времен флаг и герб стали взаимосвязанными и взаимозаменяемыми символами. Один крепили на древко для всеобщей видимости, другой – использовали на печатях и подобной атрибутике. С веками гербы (от немецкого «erbe» наследство) стали повсеместно внедряться для визуального отличия и обозначения, и сейчас имеются у очень многих групп людей: начиная с родовых знаков, заканчивая городами и целыми странами. Даже идёт дискуссия вокруг флага Земли, но пока окончательно он не принят.

Герб Петербурга

Первым официальным символом, которым обзавёлся молодой город, стал герб, прообраз которого появился на знаменах полков в 1712 году: «золотое пылающее сердце, под золотою же короною и серебряною княжескою мантией и под ними две пальмовые ветви».

Через десять лет, в 1722 году Петр I учредил особую герольдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. И в 1724 году герольдмейстер Граф Франциск Санти составил эмблему для знамени Петербургского полка, созданного светлейшим князем Меньшиковым: на красном фоне золотой скипетр, на котором перекрещены серебряные морской и речной якоря.

Новый символ подчеркивал Петербург как морской порт (якоря) и его общегосударственный статус – столица империи (скипетр). Якоря выразили идею Петра I о выходе к морю через речные пути. Красное поле щита же призвано напоминать о кровопролитных боях со шведами во время Северной войны.

В 1729 году граф Христофор Миних при составлении гербовника внёс туда существующий герб с небольшими уточнениями: скипетр был завершен государственным гербом – двуглавым орлом, а над щитом помещена Императорская корона. Именно этот вариант утвердила 14 марта 1730 года Анна Иоанновна и затем 19 марта Правительствующий Сенат. Весной 1780 года императрица Екатерина II закрепила этот герб особым положением.

В 1856 году император Александр II одобрил изменения в символе Петербурга, составленные бароном Борисом Кёне. Новый гербовый щит венчала императорская корона и голубые ленты ордена святого Андрея Первозванного. За ними Кёне изобразил два скрещенных скипетра, которые символизировали равнозначность двух столиц. Ещё через 20 лет был утвержден и герб петербургской губернии с той же символикой, но четырёхлопастной якорь заменили в нём на трёхлопастной. Кроме того, с изображения исчезли скрещенные скипетры, а корону окружили дубовые листья. В таком виде гербы Петербурга и губернии просуществовали до 1917 года.

В советское время гербы и флаги широко не использовали, поэтому иногда символ Ленинграда изображали в виде кораблика со шпиля Адмиралтейства, звезды и скрещенных якорей на красном щите. В 1991 года с возвращением Петербургу исторического названия город обрёл и традиционный герб.

Фото: wikipedia.org

Флаг Петербурга

В современной истории у Петербурга появился и свой флаг. Он известен многим, так как найти его в городе не составит труда. Он обозначает единство жителей, культурное достояние и конституционно-правовой статус территории.

Окончательный вариант флага был принят 8 июня 1992 года. Символ, находящийся в центре флага, взят с герба Петербурга и представляет собой четырёхлапый речной и двулапый морской якоря, перевернутые и перекрещенные. Поверх лежит императорский скипетр, увенчанный двуглавым орлом – символом того, что город длительное время являлся столицей государства. Скипетр на полотнище жёлтого или золотого цвета.

Интересно, что за прототип символики взяли изображение с герба Ватикана. Там перекрещиваются ключи, которые являются символом Папы Римского как преемника святого Петра. Венчает их тиара, олицетворяющая папскую власть. Поэтому на гербе Петербурга якоря можно также трактовать как своеобразные ключи от морского и речного портов. Флаг города находится в Государственном геральдическом регистре РФ под регистрационным номером 49.

В апреле 2001 депутаты Законодательного собрания Петербурга обсуждали возможные изменения рисунка официального флага, а также корректировке его длины и ширины. Предлагался такой вариант: изображение белого косого креста на красном полотнище, у древка – жёлтая пятиконечная звезда, которая символизировала подвиг горожан в годы Великой Отечественной войны. Или более простой вариант: косой белый крест на красном полотнище. Было также предложено изменение соотношения длины и ширины с 1:2 на 2:3 как более распространённый формат флага. В итоге депутаты оставили рисунок без изменений, сменив только формат. Теперь, если регламент требует разместить рядом сразу несколько флагов, он не выделяется из общего числа и не нарушает всю экспозицию.

Фото: gov.spb.ru

Гимн Петербурга

Гимн также является официальным государственным символом города. В советское время, на 250-летие Ленинграда, известный поэт и один из основоположников жанра авторской песни в России Александр Городницкий написал гимн на музыку Рейнгольда Глиэра из балета «Медный всадник». Но на официальном уровне гимн вплоть до 2003 года исполнялся без слов.

В 2002 году Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на новый текст гимна города, в котором победил Олег Чупров, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии им. Симонова и обладатель «Золотой Пушкинской медали». Конкурсное жюри состояло из почётных граждан Петербурга, таких как Жорес Алферов, Кирилл Лавров, Алиса Фрейндлих, Андрей Петров и других. 17 декабря 2002 года комиссия одобрила окончательный вариант текста и 13 мая 2003 года изменения в законе были подписаны губернатором.

Однако утверждение гимна ознаменовалось скандалом, когда выяснилось, что город формально не имеет права использовать где бы то ни было музыку Глиэра. Хотя в Уставе Петербурга она уже была утверждена в качестве официального символа города. При этом отношения с правообладателями творческого наследия композитора в документе прописаны не были. Проблему гимна поднял Северо-Западный филиал Российского авторского агентства, но спорные вопросы о правах были достаточно быстро урегулированы в пользу города.

Державный град, возвышайся над Невою,

Как дивный храм, ты сердцам открыт!

Сияй в веках красотой живою,

Дыханье твое Медный всадник хранит.

Несокрушим – ты смог в года лихие

Преодолеть все бури и ветра!

С морской душой, бессмертен, как Россия,

Плыви, фрегат, под парусом Петра!

Санкт-Петербург, оставайся вечно молод!

Грядущий день озарен тобой.

Так расцветай, наш прекрасный город!

Высокая честь – жить единой судьбой!

Эталоны всех трёх официальных символов Петербурга хранятся в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, где доступны для ознакомления всем желающим. Также их точные копии переданы на хранение в Законодательное собрание, правительство и Уставный суд города.

Любопытно, что у Петербурга в Уставе прописаны не только официальные, но и исторические символы. Так, Северная столица ассоциируется с памятником Императору Петру I – «Медный всадник», ангелом на шпиле Петропавловского собора Петропавловской крепости и корабликом на шпиле Адмиралтейства.