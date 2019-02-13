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Закон о «суверенном интернете». Россию отключат от мировой сети?

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© Фото: pixabay.com

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Госдума 12 февраля приняла в первом чтении законопроект о «суверенном интернете». «Санкт-Петербург.ру» разобрался, что с ним не так, какие он таит в себе опасности для нас всех.

Новый законопроект о «суверенном интернете» внесли в Госдуму в декабре 2018 года сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат ЛДПР Андрей Луговой. Депутаты 12 февраля 2019 года одобрили законопроект в первом чтении, 334 человека проголосовало «за», 47 – «против», воздержавшихся не было.

Чтобы понимать, кто продвигает новый закон, кратко расскажем о его авторах. Андрей Клишас известен по резонансным законопроектам о «фейковых новостях», который предлагает запретить СМИ и обычным людям публиковать недостоверные новости, а также о «неуважении к власти», предлагающий наказывать за публикацию в интернете информации, «выражающей в неприличной форме явное неуважение к представителям и институтам власти». Людмила Бокова недавно выступила с другой резонансной инициативой – обязательной регистрации всех мобильных телефонов, об этом мы уже рассказывали, можно прочесть здесь. Андрей Луговой – бывший военный и сотрудник ФСО, подозреваемый прокуратурой Великобритании как непосредственный убийца Александра Литвиненко.

Что касается нововведений, которые уже одобряет Госдума. Изменения в законе, в первую очередь позволят, Роскомнадзору определять правила пропуска интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы минимум внутрироссийского трафика шел по зарубежным сетям.

Если простым языком, то это значит, что вы не сможете открывать сайты вне домена .ru и пользоваться зарубежными ресурсами. Соответственно в мировой паутине не будет информации из нашей страны, как, например, мы не знаем, что происходит внутри КНДР. В критических ситуациях предполагается, что управление сетями будет брать на себя специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе. Какие ситуации можно будет определить как критические, будет решать правительство, на свое усмотрение. Например, война.

Делается это, якобы, в ответ на новую стратегию кибербезопасности США. Она отменяет ограничения, наложенные предыдущей администрацией Барака Обамы, на кибероперации Соединенных Штатов наступательного характера. То есть США смогут вновь вести кибервойну.

В России, конечно, многие возмущены предлагаемой возможностью отключить российский сегмент интернета от всемирной паутины. В отличии от блокировок сайтов или мессенджера Telegram, которые преодолеваются с помощью VPN, новые правила могут полностью закрыть выход за пределы рунета. В таком случае останется как бы локальная сеть на всю страну. Подобная практика применяется в КНДР, там на всю страну чуть больше тысячи человек имеют доступ в интернет, и то ограничеснный. В Китае, например, «Великий китайский файрвол» не является полноценным отключением от всемирной сети, а лишь блокировкой некоторых ресурсов в том числе Facebook, YouTube и Google.

Одна из соавторов, сенатор Бокова, говорила, что операторам не придется платить за оборудование для фильтрации трафика – государство его оплатит. Что это за оборудование, какие у него должны быть параметры и существует ли оно в природе – в законопроекте не сказано. В нем говорится лишь, что оно должно определять источник передаваемого трафика и ограничивать доступ к ресурсам с запрещенной информацией «путем запрета проходящего трафика».

IT-специалисты считают, что технически реализовать законопроект очень сложно. Он потребует огромных ресурсов и средств, а также невероятных умственных способностей, такого оборудования еще просто не изобретено. В мире нет прецедента отключения целой страны от интернета, тем более с таким большим количеством точек входа во всемирную сеть. Если к этому всему прибавить беспомощность Роскомнадзора в блокировке Telegram, то остается только разводить руками. Звучит законопроект устрашающе, но вряд ли он будет работать так, как предполагают его авторы.

Момент, который непонятен всем, – сколько потребуется денег на реализацию законопроекта, если он будет принят, а также кто будет его финансировать. Сенаторы уверяют, что стартовые затраты в 1,8 млрд рублей уже заложены в бюджет на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика». Сенатор Клишас сказал, что все воплощение в жизнь потребует 20 млрд рублей. Это не объективная сумма, и бюджет не сможет покрыть все расходы, считают жэксперты. Правительству тоже непонятны источники финансирования, а также полномочия Роскомнадзора, ведь такими огромными возможностям может обладать лишь министерство или само правительство.

Счетная палата тоже дала отрицательное заключение на законопроект. Ведомство считает, что он приведет к росту стоимости товаров и услуги, что в свою очередь может повлечь увеличение расходов российских бюджетов всех уровней.

На заседании Госдумы депутаты прямо выразили свое недоверие к новой инициативе: «Вы уверены, что не просто опять освоите бюджетные деньги, а что-то сделаете?». Сенаторы с помощью ведомств обещали значительно доработать законопроект ко второму чтению, но уже сейчас понятно, что масштабы и объем нового закона будут грандиозными. Многие считают, что дальше распиливания бюджета он не уйдет. Нам же остается только ждать дальнейших действий правительства и результата работы ведомств по доработке законопроекта.

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