Tele2 зафиксировала рекорд в интернет-магазине

Мобильный оператор Tele2 подвел итоги работы интернет-магазина в Северо-Западном регионе. Объем заказов, совершенных через сайт, увеличился на 25% по сравнению с 2017 годом. Петербург и Ленинградская область занимают лидирующие позиции по подключению к оператору через интернет-канал.

Среди наиболее значимых тенденций, которые компания отмечает по итогам работы интернет-магазина: рост количества пользователей, осуществляющих покупки с мобильного телефона, а также более высокое качество продаж, обусловленное возможностью детально сравнить тарифы и сделать взвешенный выбор.

По данным Tele2, во всех регионах присутствия оператора абоненты, которые подключились онлайн, в среднем в два раза дольше продолжают пользоваться SIM-картой, чем те, кто стал клиентом в классических офлайн-каналах. При этом среди них велика доля активных интернет-пользователей: на Северо-Западе таких больше всего в Петербурге, Архангельске и Калининграде.

Оператор отмечает рост популярности интернет-магазина во всем Северо-Западном регионе. В тройке лидеров по увеличению онлайн-продаж: Мурманская область (2,8 раза), Архангельская область (2,3 раза) и Вологодская область (1,7 раза). По стране Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в лидерах после Москвы по подключению к оператору через интернет-канал. При этом выручка от абонентов, подключившихся онлайн, выросла в северной столице на 21% по сравнению со вторым полугодием 2017 года.

С начала года в интернет-магазине значительно увеличилось количество переходов на Tele2 с сохранением номера. Наибольший рост переходов по MNP также отмечен в Мурманской области, где показатель увеличился в три раза. Псковская область и Республика Карелия демонстрируют рост переходов по MNP в два раза.

В интернет-магазине Tele2 можно не только подключиться к оператору, но и приобрести смартфоны и аксессуары для них, USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. В августе 2018 года компания зафиксировала рекорд в преддверии начала учебного года. Продажи SIM-карт и оборудования на неделе с 20 по 26 августа выросли на 37% относительно среднестатистической недели за текущий год.