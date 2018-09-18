Военные скрыли вспышку кишечной инфекции среди солдат в Каменке

Военнослужащие в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти подверглись массовому инфекционному заболеванию. Медслужба части пыталась скрыть эту информацию, заявила Военная прокуратура Выборгского района. Официальный ответ ведомства получила правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

По данным ведомства, с 7 по 9 августа в медицинскую роту войсковой части обратились 42 солдата, которые жаловались на боли в животе, рвоту и общую слабость. Официально зарегистрировали лишь 12 военнослужащих, которые пришли к медикам 8 августа, остальных заболевших в медицинской части оформлять должным образом не стали.

Всех солдат отправили на стационарное лечение, часть из них положили в коридоре из-за нехватки мест в палатах. Солдат выписали и направили в свои подразделения 9 августа после того, как у 4 из 12 человек выявили инфекционное заболевание – норовирус второго генотипа. Причину заболевания и очаг распространения специалисты установить не смогли. При этом пробы, взятые в столовой войсковой части, полностью соответствовали санитарным нормам.

В прокуратуре заявили, что начальник медицинской службы Константин Клепиков не принял должных мер, направленных на своевременное лечение военнослужащих. Он не направил солдат в филиалы 422 военного клинического госпиталя, скрыл количество заболевших, организовал их лечение в неподходящих для этого условиях и создал таким образом предпосылки для распространения заболевания среди других служащих.

В действиях Клепикова прокуратура усмотрела нарушения закона, внесла представление и предостережение. Материалы проверки направили в военный следственный отдел по Выборгскому району.

Норовирусы наряду с ротовирусами – основная причина развития кишечных инфекций. Они вызывают нарушение работы пищеварительной системы и повышение температуры тела. Есть три основных пути передачи норовируса – пищевой (например, при употреблении немытых фруктов), водный (если выпить жидкости, в которой есть вирус) и контактно-бытовой (через немытые руки, посуду и т.д.). Чаще всего заражение происходит от больного человека через предметы обихода. Человек способен передавать инфекцию окружающим в течение 48 часов с момента заражения. Лечить это заболевание необходимо стационарно.