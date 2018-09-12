Tele2 лидирует по качеству голосовых вызовов в Москве и Петербурге

Со 2 апреля по 16 июля 2018 года Роскомнадзор проводил замеры качества мобильных услуг четырех операторов связи.

В результате исследования в Москве лучшим оператором по совокупности параметров качества услуг подвижной радиотелефонной связи в части голосового соединения стал Tele2 с наименьшими показателями обрывов вызовов (0,4%), доли неуспешных попыток соединения (0,5%) и доли соединений с низкой разборчивостью речи (0,1%).

Последние два параметра лучше аналогичных показателей ближайших конкурентов в 3 и в 6 раз соответственно.

В Петербурге оператор также показал лучшие результаты по доле голосовых соединений с низкой разборчивостью речи (0,6%) и доле неуспешных попыток установления голосового соединения (1,4%). Кроме того, Tele2 существенно улучшила показатели прошлого года по скорости передачи данных в обоих городах, что говорит о планомерной работе по расширению покрытия и улучшению качества и емкости сети.

«В 2018-2019 годах Tele2 инвестирует более 2 млрд рублей в развитие сети в Петербурге и Ленобласти. Уже летом жители региона почувствовали позитивные изменения – рост скорости передачи данных, увеличение зоны покрытия. Серьезные инвестиции – это еще один шаг к принципиально новому качеству связи, которого от Tele2 ждут клиенты», – рассказал Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.