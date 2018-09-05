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Tele2 назначила Сергея Тимошина директором макрорегиона «Северо-Запад»

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© Фото: vsluh.ru

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Олег Телюков, возглавлявший «Северо-Запад» шесть лет, стал директором по операциям в центральном офисе Tele2 в Москве.

Мобильный оператор Tele2 сообщает о назначении Сергея Тимошина на должность директора макрорегиона «Северо-Запад». Олег Телюков, возглавлявший макрорегион «Северо-Запад» на протяжении последних шести лет, занял позицию советника директора по операциям в центральном офисе Tele2 в Москве.

В должности директора макрорегиона Олег Телюков вывел «Северо-Запад» на стабильно высокие финансовые показатели. Под его руководством в 2014 году была успешно проведена интеграция мобильных активов «Ростелекома», в рамках которой выполнено объединение сетей, модернизация оборудования и расширение зоны покрытия в регионах Северо-Запада. Благодаря эффективной реализации проекта в ноябре 2014 года Tele2 запустила в Санкт-Петербурге свою первую сеть 3G, а через полгода – сеть 4G. В 2015 году Tele2 первой среди операторов обеспечила 4G-интернетом все станции петербургского метрополитена. 

В 2016 году под руководством Олега Телюкова была запущена LTE-сеть на частотах 450 МГц в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Уникальность технологии заключается в качественном покрытии и высоких скоростях передачи данных даже в самых удаленных уголках регионов.

Олег Телюков продолжит свою карьеру в Tele2 в должности советника директора по операциям в центральном офисе компании в Москве. На новой позиции он сосредоточится на развитии процессов операционной работы компании.

Новым директором макрорегиона «Северо-Запад» стал Сергей Тимошин. Он продолжит укреплять позиции Tele2 на телеком-рынке Северо-Запада, наращивать финансовые показатели, развивать digital-экосистему на базе услуг сотовой связи, а также строить сети скоростного мобильного интернета. Так, в 2018-2019 гг. Tele2 планирует инвестировать свыше 2 млрд рублей в развитие инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В результате оператор расширит покрытие и увеличит скорость мобильного интернета в городе, метрополитене и во всех районах области.

До 2014 года Сергей Тимошин работал в Tele2. Он пришел компанию в 2009 году, заняв должность регионального управляющего директора Tele2 Тула, где запустил коммерческие операции и добился выдающихся финансовых результатов. В мае 2011 года Сергей был назначен на должность генерального директора макрорегиона «Центр», где ему удалось существенно увеличить долю рынка и финансовые показатели компании.

Сергей окончил Тульский государственный политехнический университет по специальности «Системы автоматического управления» и имеет степень МВА по стратегическому менеджменту.

До возвращения в Tele2 Сергей занимал позицию операционного директора «Почта России», где под его руководством была сформирована и внедрена макрорегиональная организационная структура, разработан новый розничный формат отделений почтовой связи «отделение будущего», а также создана сеть отделений «Почта-Банк». В 2016 году Сергей был отмечен ведомственным знаком отличия – ему присвоено звание «Мастер связи». 

«Олег Телюков проделал большую работу на Северо-Западе. Под его руководством макрорегион достиг успешных финансовых и операционных результатов. Уверен, что его управленческий опыт и достижения в телекоммуникационной отрасли помогут усилить эффективность бизнес-процессов Tele2 на федеральном уровне. Сейчас перед компанией на Северо-Западе стоит задача дальнейшего расширения сетевой инфраструктуры и развития абонентской базы. Знания и навыки Сергея Тимошина, полученные им в телекоме и подкрепленные опытом операционно-стратегического управления такой крупной организацией как «Почта России», помогут ему в реализации еще более амбициозных задач по выводу макрорегиона «Северо-Запад» на новые рыночные позиции», – отметил Дмитрий Лопатухин, директор по операциям Tele2.

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