Tele2 показала рост в корпоративном сегменте

За семь месяцев 2018 года количество бизнес-абонентов Tele2 в Cеверо-Западном регионе выросло на 6%, а выручка от корпоративного сегмента увеличилась на 21%. Интернет-трафик, используемый бизнес-клиентами, продолжил демонстрировать положительную динамику: с начала года показатель увеличился в два раза. В своей новой тарифной линейке Tele2 отреагировала на увеличение потребностей бизнеса в мобильном интернете и предложила клиентам больше трафика. При этом оператор сохранил возможность переноса остатков неизрасходованных услуг из пакета на следующий отчетный период и ряд других преимуществ.

Корпоративную связь от Tele2 выбирают компании добывающей промышленности, торгового и строительного секторов, государственные структуры. В этом году клиентами оператора в том числе стали: подразделение «Газпрома», работающее в сфере теплоэнергетики, и компания CSBI-IT, занимающаяся в Петербурге автоматизацией финансовой отрасли.

Кроме того, корпоративные услуги связи Tele2 выбирают государственные учреждения: таможенный терминал в Архангельской области, центральная районная больница Североморска и «Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения» в Мурманской области, социальный центр «Детские деревни – SOS» и другие. Благодаря решениям, предложенным Tele2, ряд государственных учреждений существенно сократили расходы на связь, отказавшись от стационарной телефонии в пользу мобильной связи.

Драйвером роста продолжают оставаться продажи М2М-решений для предприятий. Малый бизнес выбирает SIM-карты Tele2 для онлайн-касс и охранных систем: видеокамер, датчиков безопасности.

Автоматизированные системы активно внедряют медицинские учреждения. Так, например, в Архангельской области работают электрокардиографы с использованием SIM-карт оператора, которые позволяют передавать данные через интернет, а также фармацевтические холодильники, где SIM-карты позволяют дистанционно контролировать температурный режим в камерах с медикаментами. Всего за семь месяцев 2018 года интернет-трафик, потребляемый клиентами M2M, вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летом 2018 года оператор обновил корпоративные тарифы, предложил новые сбалансированные решения: «Мой бизнес S», «Мой бизнес M» и «Мой бизнес L». Тарифы включают больший пакет гигабайтов и меньшее количество текстовых сообщений, безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. В поездках по стране (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются.