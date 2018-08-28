Tele2 построила инфраструктуру мобильной связи для комитетов Смольного в «Невской ратуше»

Tele2 выступила основным застройщиком распределенной антенной системы для административно-делового комплекса «Невская ратуша», расположенного по адресу: Новгородская улица, 20А.

Созданная инфраструктура стала базовой для предоставления сервиса мобильной связи всех операторов региона. Tele2 обеспечила покрытие офисных пространств и технических помещений. Оборудование рассчитано на стабильную работу с учетом высокой деловой активности.

Планируется, что в «Невской ратуше» будут располагаться 13 комитетов Смольного и 3 государственных учреждения, в том числе комитет имущественных отношений, комитеты по инвестициям, по развитию туризма, по науке и высшей школе, по контролю за имуществом, по промышленной политике и инновациям, СПб ГКУ «Дирекция по сопровождению промышленных проектов», СПб ГКУ «Управление информационных технологий и связи», СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

«ʺНевская ратушаʺ – центр деловой активности Петербурга, место работы трети комитетов Смольного, и качество связи там требует особого внимания. Tele2 обеспечила доступность мобильного интернета и стабильное голосовое соединение в административно-деловом комплексе. Мы также подготовили инфраструктуру для всех мобильных операторов, чтобы в кратчайшие сроки они могли смонтировать свое оборудование», – рассказал Олег Телюков, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.