Национализм как орудие: как стать чужим среди своих

«Когда мы выбирали город для жизни, я еще не знал, что кроме того, что Петербург культурная столица, он еще и столица национализма», – признается 28-летний Элтон Д., гражданин России, сегодня проживающий в США.

Элтон Д. родился в 1989 году в городе Хотин, на территории Украины, тогда еще входящей в состав СССР. Мама украинка, папа талыш с греческими корнями. Удивительное имя досталось Элтону по велению греческого дедушки. После распада СССР семье Джонатанов пришлось мотаться по России – отец Элтона Эрик Джонатан служил в полиции (на тот момент в милиции – прим. ред.).

«В 2000 году мы переехали в Петербург, я пошел в 305 школу. Среди выпускников – четвертый президент России Дмитрий Медведев. Я проучился там ровно месяц», – рассказывает Элтон. Из-за необычной внешности, вобравшей в себя многонациональные корни родственников, и иностранного имени у Элтона постоянно происходили конфликты с одноклассниками и ребятами постарше. Пришлось сменить не одну школу.

Национализм в России до правления Николая II был явлением стихийным и локальным. Но у самодержавия имелись веские причины одобрить национализм и сделать его организованным. Сильнейшее революционное движение начала ХХ века стремилось свергнуть царизм. Царский режим решил перетащить на свою сторону потенциальных революционеров – рабочих и крестьян. Министр МВД того времени Плеве и его помощники Трепов и Зубатов предложили дать угнетенным классам альтернативу: вместо революционных кружков – кружки рабоче-полицейские с почитанием Бога, Отечества и Царя. Меры эти, правда, большого успеха не принесли, поэтому окружение Николая II придумало разжигать межнациональную рознь. Та, по их мнению, должна была выпустить протестный пар. При поддержке политической полиции и государственных деятелей правого толка были созданы организации, вроде «Союза Русского народа». Они исповедовали православный монархизм и должны были стать опорой царя в обществе. На деле такие монархические организации устраивали массовые погромы и притеснения евреев и других иностранцев, причем не без поддержки церковных деятелей и царской полиции.

Элтон хотел пойти по стопам отца и поступить в полицейскую академию. Но «не своих» туда не пропускали. «Нет, пойти учиться я мог, но мне дали понять, что все высокие должности в будущем для меня закрыты», – объясняет он. Прямым доказательством тому стал отец Элтона – Эрик Джонатан: в 2006 году у него начались проблемы на службе. А в 2008 году СМИ освещали конфликт майора полиции с экзотическим для России именем с Сергеем Дорошенко, руководителем управления по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства МОБ. После очередного выяснения отношений в кабинете Дорошенко Джонатану вызвали скорую: на нервной почве у него отнялась левая рука. Причиной агрессии шефа Эрик считал то, что он, говоря иносказательно, родился в другой стране. На этой почве он покинул службу.

Фото: из личного архива Элтона Д.

В 2006 году Элтон поступил в СПбГУП на кафедру актерского мастерства. «На учебе все было спокойно: люди искусства – безобидные. У меня появилась другая проблема: начала расти щетина, – улыбается Элтон, но продолжает более серьезно, – из-за неславянской внешности меня постоянно останавливали на улице наряды полиции, устраивали проверку документов, забирали в отделение в случае их не предъявления. Доходило до абсурда: из толпы идущих на красный свет пешеходов останавливали и задерживали именно меня».

В случае России национализм скорее укладывается в идеологию «особого пути», особой роли русского народа в мировой истории. К националистам в стране исторически относится широкий спектр людей: монархисты, консерваторы, левые и правые патриоты –практически все политические идеологии в основе имеют националистическое мировоззрение. Более половины граждан страны сегодня разделяют лозунги любви к Родине и своему народу. Как показал опрос «Левада-центра», проведенный в декабре прошлого года, число россиян, уверенных в том, что русский народ имеет особое значение в мировой истории, достигло максимума за все время исследований – так считают 64% респондентов. Максимума также достигло количество респондентов, считающих, что Россия является великой державой, – так думают 72% россиян. Гордятся тем, что живут в России, 83% опрошенных, а самой страной гордятся 67%.

Такие результаты – это «эхо посткрымской мобилизации», хотя во многом активная фаза «борьбы с врагами» прошла, поясняет социолог «Левада-центра» Карина Пипия: «Если в отношении институтов власти этот мобилизационный тренд к настоящему времени прекратился и оценки постепенно нормализуются, за исключением президента, то в отношении национального самосознания и гордости он более устойчив». По ее словам, рост великодержавнических настроений можно рассматривать как реакцию на «несправедливую», «антироссийскую» политику стран Запада, которая консолидирует общественное мнение вокруг врагов последние три года.

В 2008 году Элтон Джонатан стал участником программы Work and travel по обмену студентами с США: «Целый год я собирал необходимые документы, искал работу в Штатах. В день, когда мне нужно было идти в консульство на собеседование, на меня напали националисты около станции метро «Чернышевская». Вместе с деньгами отобрали и все документы – стажировка в Америке висела на волоске. Но консул согласился на новую дату собеседования со словами: «Я никогда не видел гражданина России с именем Элтон. В срочном порядке я восстановил документы, консул одобрил визу в чистый паспорт и через неделю я уехал в США».

Поездка в Штаты поразила Элтона: все то, что в России рассказывали о «диком Западе», оказалось мифом. Настоящая демократия, соблюдение прав человека, качественная медицина, работающая банковская система – то, чего он не мог добиться в родной стране, Элтон встретил в чужой. С теплотой он вспоминает один случай: «Я очень скучал по родителям, звонить по сотовому в Россию было очень дорого, и одним вечером я пошел искать телефон-автомат. Но найти его никак не мог, поэтому брел с расстроенным лицом. Проходящий мимо американец остановил меня с вопросом, все ли ок. Рассказав незнакомцу все, я получил от него мобильный телефон, чтобы позвонить родителям. Для меня это стало таким приятным открытием»

«Здесь, в Штатах, тоже бывают конфликты и драки, – признается Элтон, – но при этом люди употребляют только общие слова, никаких личностных оскорблений, тем более на почве национальности. Если тебя унизили по национальному признаку или религиозным воззрениям, ты можешь смело вызывать полицию, и обидчика накажут. В России я встречал только обратные ситуации».

Фото: из личного архива Элтона Д.

В родной стране полиция закрывала глаза на неоднократные нападения на Элтона. Несколько раз на молодого человека с неславянской внешностью и именем нападали в годовщину дня рождения Гитлера. Горькой иронией стало то, что националистическое скин-движение предпочитало собираться в Парке Победы. «Однажды меня поздравили там с днем рождения Адольфа бутылкой шампанского по голове», – вспоминает Элтон. После окончания университета в 2010 году на Элтона и его друзей напали прямо в новогоднюю ночь. Приехавшая на место происшествия полиция забрала в отделение лишь Элтона и его товарища. Нападавших отпустили на месте. «Нетрудно догадаться, по какому принципу в отделение забрали именно нас», – размышляет молодой человек. После избиения Элтон потребовал от полиции возбудить дело о притеснении по национальному признаку. В полиции лишь покрутили пальцем у виска, мол, таких дел у нас вообще не существует.

«Я понимаю, почему так происходит, – объясняет Элтон, – случаев избиения или морального унижения по национальному признаку в России масса, но дела не заводят, так как это очень сложно доказать. Такой «висяк» страшен для полиции тем, что иностранные организации по защите прав человека давали бы широкую огласку подобным делам в Европе и США».

В начале июня 2018 года в Новосибирске предположительно произошло нападение ультраправых на двух молодых людей, которых они посчитали антифашистами. Видеоролик, на котором запечатлено избиение двух молодых людей, появился на странице ультраправой группы «FirstLine Siberia» в социальной сети «ВКонтакте». 3 июня этого года на Смольной улице в Москве произошло нападение на прохожего «неславянской внешности». На записи с камер наружного наблюдения видно, как трое молодых людей избивают мужчину и наносят ему удар ножом.

12 июня текущего года в ультраправых блогах появились три видеозаписи, на которых предположительно неонацисты избивают пассажиров электрички, выкрикивая ксенофобные лозунги. Свою акцию они назвали «Белый вагон». В декабре 2017 года аналогичная акция прошла в Петербурге: на станции «Технологический институт» группа молодых людей, вооруженных нунчаками и ножом, вошла в вагон поезда, избила двух пассажиров «неславянской внешности», одного из них вытолкнула на станцию с криком «Вагон для русских!».

Фото: из личного архива Элтона Д.

24 июня 18-го года в столице напротив хоральной синагоги несколько молодых людей развязали драку с пост-эмо и скейтерами. Как сообщают очевидцы, на одежде инициаторов конфликта была спортивная и праворадикальная символика. На теле некоторых из них также можно было различить типичные для радикальных националистов татуировки.

Обо всех этих случаях, произошедших в стране за один только июнь, едва ли прочтешь в новостях. Если забить в поисковую строку новостного агрегатора «националисты избили», «Яндекс» или Google выдают тысячи ссылок на новости об инцидентах на Украине. Официальной статистики о преступлениях на национальной почве в открытом доступе не найти. Активно освещает проблемы национализма и ксенофобии, политический радикализм и несоблюдение прав человека Информационно-аналитический центр «Сова».

По данным центра, в 2017 году существенно выросло количество атак на «идейных противников»: немалую часть среди них составляют те, кого нападавшие посчитали национал-предателями. Также возросла активность вандалов, мотивированных религиозной, этнической или идеологической ненавистью. Целью нападения стали преимущественно здания «пятой колонны».

Количество приговоров за преступления по мотиву ненависти, утверждает центр «Сова», снижается с каждым годом. «К сожалению, собирать статистику о нападениях становится сложнее. Эта тема уже давно или замалчивается в СМИ, или же новости описываются так, что распознать преступление ненависти практически невозможно. Узнавать что-то из неофициальных источников тоже очень сложно: жертвы отнюдь не стремятся обнародовать случившееся с ними, редко сообщают о нападениях в общественные организации или в прессу, а тем более в полицию. Нежелание правоохранительных органов активизировать работу в этом направлении вызывает тревогу», – комментируют происходящее в центре.

«Почему государство не предпринимает никаких действий? – задается вопросом Элтон. – Наша политическая система, на мой взгляд, использует националистическое движение в своих целях. Когда люди, недовольные политическим строем в стране, выходят на митинг, власть не может официально на камеры разгонять толпу ОМОНом или полицией, потому что это будет выглядеть дико. А если донести до крайних патриотов, особенно тех, кто любит подраться, что оппозиционеры выступают против России, то те все сделают за них, выкрикивая: «Вы что хотите, как на Украине?!».

Сегодня у таких националистически настроенных людей на митингах даже появляются плакаты с символикой православного фашизма. На акции сторонников Алексея Навального «Он нам не царь», прошедшей в разных городах России 5 мая 2018 года, активно принимали участие националисты. На Пушкинской площади в Москве собрались активисты Национально-освободительного движения в камуфляжной форме с флагом. Они скандировали лозунги «Майдан не пройдет» и требовали чрезвычайных полномочий для президента России. Представители НОД выхватывали из толпы протестующих, после чего завязалась драка, которую разнимала полиция.

5 мая 2018 года. Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

В это же время на акции протеста в столице люди в казачьей форме избивали нагайками и руками участников. Позже казаки «Центрального казачьего войска» подтвердили, что были на Тверской улице во время акции сторонников Навального. По их словам, они пришли на концерт, но увидели протестующих и «высказали свою гражданскую позицию».

Элтон вспоминает: на митинге за демократию 15 сентября 2012 года такие ребята специально устраивали мелкие стычки, а ОМОН забирал не их, а участников акции: «Таким образом в полицию попал и я. Более того, спустя несколько дней меня на профилактическую беседу вызвал участковый».

Аналогичный случай произошел 4 ноября 2016 года в Москве на контракции против «Русского марша». «Уже выходя на протест, я был уверен, что нас вновь начнут провоцировать и мы окажемся в полиции – так все и произошло, отработанная схема. Чего я не ожидал, это того, что нас будут держать в отделении два дня. После этого ко мне домой пришел полицейский и угрожал: если я буду так активно отстаивать свою гражданскую полицию, я больше вообще не смогу выехать из страны», – рассказывает Элтон.

К тому моменту поездки за границу были для молодого человека необходимостью. В 2015 году в Петербурге он женился на гражданке Украины. С самим заключением брака проблем не возникло – кроме критики со стороны коллег, приятелей и даже незнакомцев. Если Элтон начинал разговаривать с супругой на украинском, в его сторону сразу же летело шипение: «Женился на «бандеровке».

Проблемы возникли у Виты – жены Элтона – с получением российского гражданства. Чтобы не нарушать закон, она была вынуждена постоянно на полгода уезжать на Украину и вновь на полгода возвращаться в Россию, пока не получила разрешение на временное пребывание в стране. Но и после этого ситуация не сильно изменилась.

5 мая 2018 года. Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

«После Евромайдана на Украине государственная пропаганда России в открытую стала культивировать ненависть к вчерашним братьям-славянам. После присоединения Крыма к России поездки на Украину превратились для меня в настоящий кошмар: бесконечные оправдания на границе, беседы с пограничниками», – вспоминает Элтон.

Аналитический центр «Сова» заявляет, что в прошлом году заметно выросло количество нападений ультраправых на политических и идеологических противников. Растет и количество тех, кого избили за то, что сочли «пятой колонной» и «предателями родины»: независимых журналистов, дежурных у мемориала Бориса Немцова, участников оппозиционных пикетов и митингов против коррупции – в основном сторонников Алексея Навального.

В нападениях такого рода, по данным центра, участвуют представители националистических прокремлевских групп, из которых наиболее заметной является SERB. Самый известный случай: в апреле в Москве в лицо Алексея Навального брызнули зеленкой, куда, предположительно, было подмешано некое вещество. Оппозиционер получил химической ожог глаза и лечился в Испании. Интернет-пользователи опознали в человеке, совершившим нападение, активиста движения SERB Александра Петрунько.

В августе 2017 года на Элтона с супругой напали с бейсбольной битой прямо на лестничной клетке у квартиры. В тот же день на лобовом стекле своей машины он нашел записку: «Продолжение следует». Через четыре дня машина была раскурочена, а на разбитом лобовом лежала новая записка с аналогичным содержанием. «Бесконечная борьба за свои права и за свою жизнь привели меня к настоящим нервным срывам, – признается Элтон. – Я понял, что нужно уезжать из страны».

21 сентября 2017 года Элтон Джонатан с супругой уехали на Украину, а оттуда 9 октября бежали в США. Даже с гражданством РФ в Америке Элтон чувствует себя в безопасности.