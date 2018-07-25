Tele2 подвела итоги роуминговой активности иностранных гостей в Петербурге во время ЧМ-2018

Tele2 подвела итоги роуминговой активности иностранных гостей, которые регистрировались в сети компании с 14 июня по 15 июля, во время главного спортивного события лета. Наибольший рост интернет-трафика в Петербурге продемонстрировали роумеры из Аргентины, Мексики, Ирана, Марокко, Египта и Бразилии.

Всего за один месяц в период с 14 июня по 15 июля иностранцы израсходовали в сети Tele2 на 35% больше интернет-трафика, чем за весь 2017 год. Общий объем скачанных ими гигабайтов удвоился по сравнению с январем–маем 2018 года. При этом наибольшую активность роумеры показали в первую неделю первенства. На нее приходится 45% от всего интернет-трафика, израсходованного гостями в сети Tele2 за отчетный период. По мере приближения к финалу потребление дата-услуг снижалось: на второй неделе роумеры скачали 28% трафика, на третьей и четвертой – 16% и 11% соответственно.

По итогам четырех недель самыми активными потребителями услуг передачи данных в сети Tele2 в Петербурге оказались туристы из Аргентины Их интернет-трафик вырос почти в 740 раз по сравнению с январем – маем 2018 года. Также аргентинцы активно пользовались голосовыми услугами – количество звонков увеличилось более чем в 120 раз, а отправленных SMS стало больше в 37 раз.

Помимо гостей из Латинской Америки, активными роумерами стали абоненты из Мексики, Египта, Бразилии, Ирана и Марокко. Например, суммарный голосовой трафик гостей из Ирана по сравнению со всем 2017 годом вырос почти в 17 раз, а SMS – в 183 раза.

Среди европейцев больше других пользовались интернетом абоненты из Великобритании, чья команда жила в пригороде Петербурга, – их трафик вырос в 2,6 раза. Кроме гостей из стран-участниц футбольного первенства, Санкт-Петербург посетило значительное количество жителей Катара – их интернет-трафик вырос в 56 раз по сравнению с первым полугодием 2018 года, а также Соединенных Штатов Америки и Китая.

Напомним, Tele2 провела дополнительные работы и расширила емкость сети на территории, прилегающей к стадиону «Санкт-Петербург», а также в центре города. Поэтому, несмотря на высокую загруженность сети и пики активности в дни матчей, качество связи Tele2 оставалось высоким. Болельщики могли комфортно общаться, делиться впечатлениями в социальных сетях и вести прямые трансляции с места событий. Средняя скорость 4G во время матчей составила 8,6 Мбит/сек.

«Наша главная задача – обеспечивать качественную мобильную связь и жителям Петербурга, и гостям города. Чтобы в период пиковых нагрузок все клиенты Tele2 могли комфортно пользоваться быстрым мобильным интернетом и звонками с высоким качеством передачи речи, мы провели масштабные технические работы не только на стадионе, но и по всему городу, и в Ленинградской области. 1 июля, когда в центре Петербурга максимальное количество поклонников футбола собрались одновременно посмотреть на игру сборной России против сборной Испании, сеть Tele2 показала стабильную работу и хорошие скорости. В час пиковой нагрузки мы зафиксировали скорости от 5,4 до 21 Мбит/сек. на абонента, средняя скорость составила 9 Мбит/сек., при этом стоит отметить, что скорости на скачивание и загрузку данных были примерно равны», – отметил Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.