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Больше всего трафика в сети Tele2 скачивают владельцы IPhone 6 и 6S

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© Фото: Евгений Биятов / РИА «Новости»

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В десятку также попали iPhone 5S, 6/6S, SE. При этом флагман iPhone X пока в рейтинге не фигурирует.

Мобильный оператор Tele2 определил смартфоны, которые чаще всего выбирают абоненты на Северо-Западе. Наиболее востребованы модели Samsung и Apple, примерно четверть приходится на смартфоны китайских брендов. Самые активные пользователи мобильного интернета в сети Tele2 пользуются Apple IPhone 6 и 6S.

В топ-10 популярных смартфонов на Северо-Западе вошли четыре модели Samsung: бюджетный Samsung Galaxy J1, Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy J2 Prime и Samsung Galaxy J1 Mini. Устройства Apple немногим уступают своему главному конкуренту, в десятку попали iPhone 5S, 6/6S, SE. При этом флагман iPhone X пока в рейтинге не фигурирует.

Смартфонами компании Samsung пользуется 23% клиентов Tele2 в Северо-Западном регионе, доля бренда Apple – 12%. 23% суммарно приходится на телефоны известных китайских вендоров: Xiaomi, Huawei, Lenovo, ZTE. За счет высокой востребованности на российском рынке моделей среднего ценового сегмента китайские бренды активно расширяют свое присутствие. Как показал анализ, жители Северо-Запада тратят на мобильные устройства в среднем от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Больше всего интернет-трафика в сети Tele2 потребляют владельцы смартфонов Apple. В среднем обладатель iPhone 6 и 6S скачивает на 55% больше трафика, чем владелец Samsung Galaxy J2.Среди обладателей смартфонов Samsung пользователи именно этой модели больше всех пользуются интернетом. Самый «трафиковый» из китайских гаджетов – Xiaomi Redmi Note 4X.

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