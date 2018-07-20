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Большой летний фестиваль «О, да! Еда!» пройдет по другим правилам

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© Фото: Tele2

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Tele2 организует на празднике двухэтажную зону отдыха и угостит бесплатным мороженым своих клиентов.

Tele2 выступит партнером Большого летнего фестиваля «О, да! Еда!», который пройдет в Петербурге в шестой раз и в четвертый раз – при поддержке оператора. Tele2 обеспечит преимущества своим абонентам на фестивале, организует двухэтажную зону отдыха с диджей-сетом и необычными развлечениями для всех гостей, а также угостит бесплатным мороженым своих клиентов.

Фестиваль состоится 21-22 июля в Приморском парке Победы (станция метро «Крестовский остров») и традиционно продемонстрирует гастрономическую панораму города – от ресторанной и домашней еды до качественно нового стрит-фуда. В этом году тема фестиваля – Slow Food, это движение поддерживает местные традиции питания, экологию, фермерство, учит жить не спеша, и получать от еды удовольствие.

На протяжении двух дней гости смогут попробовать самые интересные блюда от более чем 120 участников. В Театре вкуса шеф-повара будут готовить по традиционным рецептам, а в лектории обсудят, почему фермерские продукты — это так модно, разберут что такое фудшеринг, сенсорика и не только.

Tele2 на фестивале сломает популярные стереотипы о еде. С оператором можно позволить себе больше, как пользуясь услугами связи, так и отдыхая на празднике. Читать за едой? – Легко! С выгодными тарифами читать новости и следить за лентой в интернете можно в любой момент. Кто сказал, что нельзя есть на ходу, или кто не работает, тот не ест! – Мобильный оператор предлагает провести уикенд на фестивале «О, да! Еда!» по другим правилам. Например, абоненты смогут получить специальные угощения после шести вечера.

Всем своим клиентам Tele2 предлагает купить билет на фестиваль со скидкой 20%.

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