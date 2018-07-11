  • 18 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 15:20 63.1468  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 15:20 73.2778  
Нефть($) 18.07.2018 71.78 +0.22
Нефть(p) 18.07.2018 4474.99 -9.53

Новгородская областная Дума выделила около 500 млн рублей на строительство детских садов

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Новые учреждения появятся в Северном и Псковском микрорайоне, а также «Ивушки».

Новгородская областная Дума выделила около 500 млн рублей на строительство детских садов. Новые учреждения появятся в Северном и Псковском микрорайоне, а также «Ивушки».

Сегодня в Великом Новгороде действует 55 дошкольных детских образовательных учреждений, рассчитанных на 3,3 тыс. детей. Однако в городе существует проблема наличия свободных мест – особенно острая необходимость в детских садах для детей в возрасте до трех лет возникла в активно застраивающихся районах. Именно поэтому весной этого года новгородцы обратились с просьбой о возведении новых к президенту
РФ Владимиру Путину, а также подписались под обращением на имя мэра Великого Новгорода.

«Во-первых, я бы хотел заверить всех жителей Великого Новгорода и Новгородской области, что ту задачу, которую президент поставил – до 2024 года детей от полутора лет обеспечить местами в детских садах – мы, безусловно, выполним. Более того, в этом году федеральное софинансирование на эти цели в определенной части областью уже получено», – отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В результате на очередном заседании Новгородской областной думы, прошедшего 27 июня, депутаты внесли поправки в бюджет региона, выделив необходимые средства на строительство. Всего на строительство детских садов будет потрачено 455,9 млн рублей федеральных средств, а также 80,3 млн рублей на условиях софинансирования из бюджета Новгородской области. Кроме того, уже в этом году на эти цели область получит 330,4 млн рублей федеральных средств, а в 2019 году будет выделено еще 125,4 млн рублей.

Инициатором внесения поправок выступил депутат Новгородской областной Думы Сергей Бусурин. По его словам, в Великом Новгороде со времен перестройки не появлялись новые подобные дошкольные учреждения. При том, что город в последние годы усиленно застраивается, появляются новые микрорайоны, пользующиеся популярностью у молодых новгородцев, а значит увеличивается и потребность в детских садах.

«На сегодняшний день со школами в городе нет проблем – в 2017-2018 годах построены две новые, то нехватка дошкольных образовательных учреждений ощущается очень остро, особенно в густонаселенных районах города. Депутаты Облдумы, региональные власти нашли совместное решение и, наконец, при федеральной поддержке и на условиях софинансирования в течение ближайших трех лет будут построены новые детсады. Полноценная социальная инфраструктура позволит повысить качество жизни новгородцев, даст возможность молодым семьям выбрать для жилья новый микрорайон, еще крепче закрепиться в нашем замечательном городе», – рассказал депутат Новгородской областной Думы Сергей Бусурин.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

    Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Топ-5 необычных экскурсий по Петербургу

    Прогулка по самым таинственным дворам, шестичасовое путешествие по клубам и барам, покорение крыш с удивительными видами и даже экскурсия на байке – «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять способов по-новому взглянуть на Северную столицу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram