Новгородская областная Дума выделила около 500 млн рублей на строительство детских садов. Новые учреждения появятся в Северном и Псковском микрорайоне, а также «Ивушки».

Сегодня в Великом Новгороде действует 55 дошкольных детских образовательных учреждений, рассчитанных на 3,3 тыс. детей. Однако в городе существует проблема наличия свободных мест – особенно острая необходимость в детских садах для детей в возрасте до трех лет возникла в активно застраивающихся районах. Именно поэтому весной этого года новгородцы обратились с просьбой о возведении новых к президенту

РФ Владимиру Путину, а также подписались под обращением на имя мэра Великого Новгорода.

«Во-первых, я бы хотел заверить всех жителей Великого Новгорода и Новгородской области, что ту задачу, которую президент поставил – до 2024 года детей от полутора лет обеспечить местами в детских садах – мы, безусловно, выполним. Более того, в этом году федеральное софинансирование на эти цели в определенной части областью уже получено», – отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В результате на очередном заседании Новгородской областной думы, прошедшего 27 июня, депутаты внесли поправки в бюджет региона, выделив необходимые средства на строительство. Всего на строительство детских садов будет потрачено 455,9 млн рублей федеральных средств, а также 80,3 млн рублей на условиях софинансирования из бюджета Новгородской области. Кроме того, уже в этом году на эти цели область получит 330,4 млн рублей федеральных средств, а в 2019 году будет выделено еще 125,4 млн рублей.

Инициатором внесения поправок выступил депутат Новгородской областной Думы Сергей Бусурин. По его словам, в Великом Новгороде со времен перестройки не появлялись новые подобные дошкольные учреждения. При том, что город в последние годы усиленно застраивается, появляются новые микрорайоны, пользующиеся популярностью у молодых новгородцев, а значит увеличивается и потребность в детских садах.

«На сегодняшний день со школами в городе нет проблем – в 2017-2018 годах построены две новые, то нехватка дошкольных образовательных учреждений ощущается очень остро, особенно в густонаселенных районах города. Депутаты Облдумы, региональные власти нашли совместное решение и, наконец, при федеральной поддержке и на условиях софинансирования в течение ближайших трех лет будут построены новые детсады. Полноценная социальная инфраструктура позволит повысить качество жизни новгородцев, даст возможность молодым семьям выбрать для жилья новый микрорайон, еще крепче закрепиться в нашем замечательном городе», – рассказал депутат Новгородской областной Думы Сергей Бусурин.