Скажут как есть: Tele2 проводит 12-й «День открытых людей»

4 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выйдут на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. Двенадцатый «День открытых людей» имеет ряд новшеств по сравнению с прежними акциями. Сотрудники Tele2 будут вместе с операторами обрабатывать обращения клиентов в четырех кол-центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). При этом на сложные вопросы о качестве связи ответят специалисты технической дирекции Tele2. В Москве и Московской области сотрудники компании пообщаются с абонентами оператора в digital-каналах – мессенджерах Viber и WhatsApp.

Традиционно во всероссийской акции примут участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и генеральный директор макрорегиона «Москва» Игорь Жижикин будут рассказывать об услугах компании в новом салоне в ТЦ «МЕГА Теплый стан». Директор по маркетингу, продукту и работе с федеральными клиентами Андрей Патока узнает мнение посетителей столичного магазина Tele2 на Тверской. Директор по продажам и развитию массового сегмента Игорь Майстренко и финансовый директор Николай Суриков пообщаются с клиентами в салонах Tele2 на улице Мастеркова и Ленинском проспекте в Москве, пока директор по стратегическому планированию Светлана Скворцова будет решать проблемы абонентов в мессенджерах. Директор по операциям Tele2 Дмитрий Лопатухин отправится в Ростов-на-Дону, где он поработает оператором кол-центра.

В очередном «Дне открытых людей» примут участие более 500 салонов связи Tele2 по всей стране. Традиционно в магазинах, задействованных в акции, продажи увеличиваются на 100–200% по сравнению с обычным днем. Всего на работу в точки продаж и центры дистанционного обслуживания Tele2 выйдут более 1000 сотрудников.

В этот день специалисты компании расскажут о тарифах-конструкторах линейки «Мой Tele2», благодаря которым можно настраивать нужное количество гигабайтов, минут и SMS. Клиенты узнают о безлимитном доступе к социальным сетям и мессенджерам, что позволяет без ограничений звонить через эти приложения и фактически означает безлимитную голосовую связь. Новые консультанты объяснят клиентам, какие опции помогут сократить расходы на интернет в международном роуминге и какие партнерские сервисы привнесут комфорт в повседневную жизнь.

«Акция «День открытых людей» дает сотрудникам и топ-менеджменту компании возможность напрямую пообщаться с потребителями услуг и узнать их мнение о работе Tele2. Традиционно продажи в салонах связи, принимающих участие в акции, растут. Однако в этом году мы делаем акцент на улучшении показателя NPS. Благодаря прямым контактам с аудиторией и общению в новых каналах, мы рассчитываем не просто получить самые достоверные отзывы о компании, но и стать амбассадорами Tele2. Отвечая на вопросы аудитории, мы завоевываем и укрепляем лояльность клиентов. Видя честность компании и ее готовность открыто делиться информацией, пользователи затем охотно рекомендуют наши услуги родным и близким», – рассказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Акция «День открытых людей» пройдет в салонах связи Tele2 в Петербурге и Ленобласти по следующим адресам:

Петербург, Лиговский пр., 161

Петербург, пр. Большевиков, 7

Петербург, пр. Просвещения, 80

Петербург, пр. Чернышевского, 17, лит. А, пом. 20Н

Петербург, пр. Медиков, 5

Петербург, пр. Ленина, 85

Петербург, Московский пр., 197

Петербург, Восстания, 1

Петербург, Савушкина, 1

Петербург, Лиговский пр., 41

Петербург, пр. Ленинский, 127

Петербург, Васи Алексеева, 1

Петербург, пр. Московский, 216

Петербург, пр. Просвещения, 19

Петербург, Невский пр., 32

Ломоносов, Михайловская, 40/7

Металлострой, Садовая, 17

Кронштадт, пр. Ленина, 13

Колпино, Октябрьская, 8

Пушкин, Генерала Хазова, 20

Пушкин, Привокзальная площадь, 1

Гатчина, Соборная, 29А