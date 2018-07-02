Открытие магазина белорусских кухонь уже в этом месяце

За эти годы из небольшой фирмы образовалось крупное предприятие с собственным производством и внушительным опытом работы.

6 июля состоится грандиозное открытие магазина белорусских кухонь в Петербурге. Вас ожидают сумасшедшие скидки: до -50% при заказе кухни с 6 по 8 июля, до -40% с 9 по 15 июля и -30% с 16 по 31 июля.

Ждем вас в нашем салоне и на нашем официальном сайте.

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Время работы:

Ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных.

Телефон:

+7 931 955-00-62

Адрес магазина:

г. Санкт-Петербург, МЦ «Мебельный континент», ул. Варшавская, 3, 1 этаж, 4 корпус, 148 секция.

Наименование юридического лица: ООО "При мебели"

ИНН: 78107297000

ОГРН: 1187847130790