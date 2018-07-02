Открытие магазина белорусских кухонь уже в этом месяце

За эти годы из небольшой фирмы образовалось крупное предприятие с собственным производством и внушительным опытом работы.
6 июля состоится грандиозное открытие магазина белорусских кухонь в Петербурге. Вас ожидают сумасшедшие скидки: до -50% при заказе кухни с 6 по 8 июля, до -40% с 9 по 15 июля и -30% с 16 по 31 июля.
Ждем вас в нашем салоне и на нашем официальном сайте.
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Время работы:
Ежедневно с 10:00 до 20:00 без выходных.
Телефон:
Адрес магазина:
г. Санкт-Петербург, МЦ «Мебельный континент», ул. Варшавская, 3, 1 этаж, 4 корпус, 148 секция.
Наименование юридического лица: ООО "При мебели"
ИНН: 78107297000
ОГРН: 1187847130790