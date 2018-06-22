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В Петербурге появились новые львы

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© Фото: Tele2

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Проект Tele2 «Дождевой Wi-Fi» взял приз рекламного фестиваля «Каннские львы».

Мобильный оператор Tele2 выиграл серебро и бронзу главного рекламного фестиваля в мире «Каннские львы». Компания представила на конкурсе проект «Дождевой Wi-Fi», реализованный в Петербурге. Он укрепил восприятие Tele2 как высокотехнологичной компании, а заодно помог петербуржцам иначе взглянуть на непогоду.

В основе проекта первый в мире 4G-генератор, который преобразует дождевой поток в сигнал Wi-Fi. Перед создателями стояла задача дать петербуржцам самим убедиться в качестве мобильного интернета Tele2. Одна из главных особенностей города – постоянные дожди – подсказала решение. В результате компания обратила минус Северной столицы в плюс и улучшила восприятие бренда Tele2 и качества 4G-интернета.

Проект «Дождевой Wi-Fi» Tele2 получил серебро в номинации Outdoor Lions. В ней оцениваются проекты, которые используют внешнюю среду как креативное пространство. Благодаря высокотехнологичному устройству Tele2 аудитория получила новый опыт отношений с брендом. Компания установила генераторы в местах, где люди часто прячутся от дождя. Пережидая ливень, петербуржцы могли слушать любимую музыку, смотреть сериалы и получать бесплатный контент от партнеров проекта. Так жители по-новому взглянули на питерскую непогоду. По мере развития проекта на карте дождевого Wi-Fi-интернета добавлялись новые зоны – за них на сайте проекта голосовали сами жители города.

Дождевой генератор Wi-Fi Tele2 также выиграл бронзу в номинации Mobile Lions, где отмечаются креативные проекты на базе мобильных устройств. Награда особенно важна для компании, поскольку является профильной для мобильных операторов. Кроме того, проект вошел в шорт-лист номинации Brand Experience & Activation Lions.

Первый дождевой 4G-генератор Tele2 появился в арт-кластере «Голицын Лофт» в Санкт-Петербурге в ноябре 2017 года. Прибор работает на основе гидроэлектрогенератора, встроенного в водосточную трубу. Дождевая вода стекает по ней и вращает турбину. Миниатюрные электрогенераторы преобразуют кинетическую энергию в электричество. Благодаря этому 4G-роутер Tele2 заряжается и раздает бесплатный дождевой Wi-Fi-интернет. 

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