Потребление интернета во время матча Марокко – Иран выросло почти в 6 раз

На большой спортивной арене «Санкт-Петербург» 15 июня собралось рекордное количество зрителей – 62 548 человек. Количество гостей матча Марокко – Иран более чем на 5200 человек превысило посещаемость финала Кубка Конфедераций летом 2017 года. Голосовой трафик Tele2 во время матча увеличился в 3,4 раза. При этом потребление интернет-трафика выросло в 5,7 раза, несмотря на это средняя скорость в сети LTE составила более 5,9 Мбит/с. Накануне, на открытии Чемпионата мира на московском стадионе «Лужники» оператор также показал хорошие результаты. Средняя скорость в сети LTE превысила 8,5 Мбит/с, голосовой трафик увеличился более чем в 3,5 раза, а потребление интернет-трафика выросло в пять раз.

По результатам независимого исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в Петербурге компания Tele2 показала второй результат по скорости мобильного интернета на стадионе «Санкт-Петербург». Оператор продемонстрировал среднюю скорость скачивания 34,9 Мбит/с и среднюю скорость выгрузки данных 14,5 Мбит/с. Замеры проходили в течение апреля и мая во время проведения матчей, причем измерялись как параметры открытия страниц, так и процесс загрузки контента в социальных сетях и YouTube.

Сеть Tele2 показала лучшие результаты на таких объектах туристической инфраструктуры, как аэропорт Пулково – 19 Мбит/с, отель Four Seasons – 31,1 Мбит/c. Высокие скорости были отмечены и в других участвовавших в исследовании отелях, «Экспофоруме», офисе оргкомитета чемпионата.

«Мы обеспечили отличные скорости мобильного интернета на первом петербургском матче для российских и зарубежных футбольных болельщиков. Уверен, что сеть хорошо отработает пиковые нагрузки в течение всего Чемпионата. Результаты исследования TelecomDaily подтверждают качество сети Tele2. При этом важно отметить, что мы ни с кем не соревнуемся в скоростях, ведь главная задача мобильных операторов – предоставлять клиентам качественную и надежную связь. Мы делаем акцент на комплексном техническом развитии, чтобы жители и гости Петербурга и Ленинградской области, в том числе в период Чемпионата мира по футболу, могли пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на высоких скоростях. В 2018-2019 годах оператор инвестирует 1,8 млрд рублей в техническое развитие не только на объектах главного спортивного события года, но и по всему региону», – рассказывает Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком на трех стадионах из двенадцати − в Нижнем Новгороде, Саранске и Калининграде. Базовой инфраструктурой для строительства сетей мобильной связи стала распределенная антенная система (Distributed Antennas Systems, DAS). DAS технологически универсальна, поддерживает различные стандарты связи и позволяет операторам одновременно оказывать услуги 4G/3G/2G.

Tele2 обеспечила качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений. Оборудование рассчитано на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок, поэтому во время проведения матчей зрителям доступна высокоскоростная передача данных и качественная голосовая связь. Tele2 также увеличила емкость каналов связи на вокзалах, в аэропортах, фан-зонах, около городских достопримечательностей, в торговых центрах и местах скопления туристов.