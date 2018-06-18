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Потребление интернета во время матча Марокко – Иран выросло почти в 6 раз

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© Фото: TASS/PA Images/Tim Goode

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Tele2 подвела итоги мобильной активности болельщиков во время матча между Марокко и Ираном, который прошел 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Оператор проанализировал интернет- и голосовой трафик абонентов во время игры и сравнил со средними показателями на стадионе.

На большой спортивной арене «Санкт-Петербург» 15 июня собралось рекордное количество зрителей 62 548 человек. Количество гостей матча Марокко Иран более чем на 5200 человек превысило посещаемость финала Кубка Конфедераций летом 2017 года. Голосовой трафик Tele2 во время матча увеличился в 3,4 раза. При этом потребление интернет-трафика выросло в 5,7 раза, несмотря на это средняя скорость в сети LTE составила более 5,9 Мбит/с. Накануне, на открытии Чемпионата мира на московском стадионе «Лужники» оператор также показал хорошие результаты. Средняя скорость в сети LTE превысила 8,5 Мбит/с, голосовой трафик увеличился более чем в 3,5 раза, а потребление интернет-трафика выросло в пять раз.

По результатам независимого исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, в Петербурге компания Tele2 показала второй результат по скорости мобильного интернета на стадионе «Санкт-Петербург». Оператор продемонстрировал среднюю скорость скачивания 34,9 Мбит/с и среднюю скорость выгрузки данных 14,5 Мбит/с. Замеры проходили в течение апреля и мая во время проведения матчей, причем измерялись как параметры открытия страниц, так и процесс загрузки контента в социальных сетях и YouTube.

Сеть Tele2 показала лучшие результаты на таких объектах туристической инфраструктуры, как аэропорт Пулково – 19 Мбит/с, отель Four Seasons – 31,1 Мбит/c. Высокие скорости были отмечены и в других участвовавших в исследовании отелях, «Экспофоруме», офисе оргкомитета чемпионата.

«Мы обеспечили отличные скорости мобильного интернета на первом петербургском матче для российских и зарубежных футбольных болельщиков. Уверен, что сеть хорошо отработает пиковые нагрузки в течение всего Чемпионата. Результаты исследования TelecomDaily подтверждают качество сети Tele2. При этом важно отметить, что мы ни с кем не соревнуемся в скоростях, ведь главная задача мобильных операторов – предоставлять клиентам качественную и надежную связь. Мы делаем акцент на комплексном техническом развитии, чтобы жители и гости Петербурга и Ленинградской области, в том числе в период Чемпионата мира по футболу, могли пользоваться качественной связью и мобильным интернетом на высоких скоростях. В 2018-2019 годах оператор инвестирует 1,8 млрд рублей в техническое развитие не только на объектах главного спортивного события года, но и по всему региону», – рассказывает Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2.

Своим абонентам Tele2 гарантирует высокое качество связи на всех объектах проведения матчей мирового первенства. Оператор выступил главным застройщиком на трех стадионах из двенадцати − в Нижнем Новгороде, Саранске и Калининграде. Базовой инфраструктурой для строительства сетей мобильной связи стала распределенная антенная система (Distributed Antennas Systems, DAS). DAS технологически универсальна, поддерживает различные стандарты связи и позволяет операторам одновременно оказывать услуги 4G/3G/2G.

Tele2 обеспечила качественное покрытие трибун, подтрибунных пространств и всех технических помещений. Оборудование рассчитано на стабильную работу в периоды повышенных нагрузок, поэтому во время проведения матчей зрителям доступна высокоскоростная передача данных и качественная голосовая связь. Tele2 также увеличила емкость каналов связи на вокзалах, в аэропортах, фан-зонах, около городских достопримечательностей, в торговых центрах и местах скопления туристов.

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