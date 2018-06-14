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Skylink обеспечил связью «Форсайт-флот – 2018»

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© Фото: Tele2

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Tele2 предоставил услуги мобильного интернета на уникальном деловом мероприятии – как в рамках береговой программы, так и на удаленных от суши участках на туристическом маршруте Петербург-Кижи.

Tele2 поддержала второй региональный проект «Форсайт-флот» и обеспечила стабильную связь Skylink на протяжении всего пути из Петербурга в Кижи. Благодаря уникальному стандарту LTE-450, которым в России обладает только Skylink, организаторы могли пользоваться мобильным интернетом даже на удаленных от суши участках.

«Форсайт-флот – 2018» организован «Клубом лидеров» в Петербурге и Ленинградской области. Мероприятие нацелено на запуск новых проектов, направленных на развитие Петербурга, объединение городских и профессиональных сообществ, повышение инвестиционной привлекательности города, рост безопасности, экологичности и качества жизни петербуржцев. В нынешнем году «Форсайт-флот» прошел при поддержке администрации Петербурга.

Основной темой мероприятия стало обсуждение вопросов использования больших данных для выстраивания внутри- и межотраслевой кооперации. Участники работали над созданием проектов, которые могут быть включены в план реализации обновленной Стратегии экономического и социального развития Петербурга на период до 2035 года по направлениям: «Здравоохранение», «Туризм», «Безопасность», «Транспорт», «Экология», «Санкт-Петербург – центр индустрии моды».

«Форсайт-флот – это нетипичное деловое мероприятие, не конференция и не форум. Это уникальный формат коммуникаций. Он позволяет участникам мероприятия договориться по поводу образа будущего отрасли, рынка и о действиях для его достижения. Чтобы добиться максимального «включения» участников в рабочий процесс, площадкой для проведения мероприятия был выбран корабль и маршрут с минимальным покрытием сотовой связи. Однако для обеспечения работы оргкомитета и освещения мероприятия был необходим постоянный и устойчивый доступ в интернет. Мы признательны нашему телекоммуникационному партеру Skylink за обеспечение качественной связи в течение пяти дней работы», – рассказывает Вячеслав Трактовенко, идейный вдохновитель и организатор «Форсайт-флота» в Петербурге, региональный координатор «Клуба лидеров» в Петербурге и Ленобласти.

Tele2 предоставляет услуги мобильного интернета в сетях LTE-450 под брендом Skylink в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области, в Тверской и Новгородской областях. Базовые станции диапазона 450 МГц обеспечивают широкое покрытие. Оборудование охватывает территорию в радиусе до 25 километров, в то время как в других частотных диапазонах – только 3-5 км. Широкий диапазон позволяет обеспечить скоростным мобильным интернетом отдаленные деревни, дачные участки, загородные базы отдыха, даже места, где отсутствует иная возможность скоростной передачи данных, в том числе популярный летний туристический маршрут Петербург-Кижи.

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