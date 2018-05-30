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Tele2 и Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики договорились о сотрудничестве

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Теперь у студентов СПбУТУиЭ появится возможность с начала учебы в вузе формировать нужные умения и навыки для успешного карьерного старта в будущем.

На Петербургском международном экономическом форуме компания Tele2 заключила соглашение о долгосрочном сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом технологий управления и экономики (СПбУТУиЭ).

Партнеры будут организовывать встречи, семинары и тренинги для студентов, аспирантов и слушателей Института дополнительного образования СПбУТУиЭ, а также другие совместные мероприятия, содействующие успешному обучению актуальным навыкам и адаптации студентов к реальным требованиям рынка труда.

Также в рамках соглашения планируются консультации представителей Tele2 по построению успешной карьеры. 

«Рынок телекоммуникаций в России очень конкурентен. Поэтому успешный сотрудник в нашей отрасли должен уметь принимать оперативные, но взвешенные решения, быть гибким в изменяющейся среде, – отметил директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Олег Телюков. – А в условиях постоянных микро- и макроэкономических изменений и трансформации бизнес-ландшафта гибкость, скорость и готовность изучать новое должны стать ключевыми компетенциями выпускников любых специальностей. Как технологичная компания, помимо прочего, Tele2 будет рассказывать студентам о цифровизации бизнеса на собственном примере: уже сегодня у нас немало успешных кейсов в этом направлении, которое набирает обороты».

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