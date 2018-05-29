Итоги работы КИО: бизнес под угрозой, в бюджете – дефицит

Слова о «благоприятном инвестиционном климате» в Петербурге давно остаются лишь красивой риторикой. В этом уверены предприниматели Северной столицы. По их мнению, комитет имущественных отношений (КИО) препятствует развитию бизнеса в городе. Только за последний год в связи с деятельностью ведомства было подано свыше 300 исков от бизнесменов.

Последний всплеск недовольства вызвала инициатива КИО, запрещающая предпринимателям сдавать нестационарные торговые объекты (НТО) в аренду. Сейчас правомерность этого запрета определяется в суде. В случае подписания предлагаемых изменений, часть бизнесменов просто не смогут продолжать свою деятельность, а многие петербуржцы останутся без работы.

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«Например, произойдет ограничение конкуренции, в том числе между различными форматами торговли. Предприниматели не смогут предложить в одном ТЦ широкий комплекс товаров и услуг. Далеко не все хозяйствующие субъекты могут освоить всю площадь торгового объекта самостоятельно. Все это приведет к значительному сокращению количества рабочих мест и действующих предпринимателей. Более того, при буквальном прочтении предложенных комитетом изменений бизнес не сможет пользоваться услугами клининга, ремонта, сотовой связи и банковского эквайринга», – рассказал «Санкт-Петербург.ру» глава некоммерческого партнерства «Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» Владимир Меньшиков.

В КИО считают, что предлагаемый запрет, бизнесу не помешает, а поможет.

«Запрет был установлен по согласованию с комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка в целях защиты и поддержки интересов малого и среднего бизнеса, которые не имеют напрямую заключенных с комитетом (документов – прим. ред.) на размещение НТО», – ответили в ведомстве на официальный запрос «Санкт-Петербург.ру».

Фото: dp.ru

В комитете считают, что предприниматели, являющиеся по договору аренды «хозяйствующими субъектами», будут сдавать городскую недвижимость по завышенным ценам. По мнению властей, в такой ситуации правильнее будет, если в роли арендодателя будет выступать только город.

«Кроме того, – ответили в КИО, – установление такого запрета соответствует положениям Гражданского кодекса РФ. В частности, часть 7 статьи 448 предусматривает, что победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из-за заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом, а договоры на размещение НТО по общему правилу заключаются на торгах».

У предпринимателей создается впечатление, что власти вовсе не озабочены целью помочь развиваться бизнесу, а попросту хотят облегчить себе работу. Они создают жесткие схемы и алгоритмы, в которых им не придется долго искать «виноватого», и, похоже, совершенно не понимают или не хотят понимать, что в таких условиях на развитии бизнеса в Петербурге можно поставить крест.

«Сегодня, в период сложной экономической ситуации, малый бизнес нуждается в особом внимании, поддержке и необходимых «рычагах помощи» в разрешении актуальных проблем. Однако мы видим обратную ситуацию, когда добросовестных предпринимателей ставят в ограниченные рамки, что не дает им в полной мере реализовывать свой потенциал», – считает Владимир Меньшиков.

Фото: Максим Богодвид / РИА «Новости»

Еще одна законодательная инициатива КИО, которая поставила под вопрос развитие бизнеса в Северной столице, связана с ограничением торговли в НТО в 100 метрах от станций метро. Предприниматели считают, что если такой запрет будет принят, то многим из них придется попросту найти себе другое занятие. Дело в том, что количество бизнесменов, у которых есть договор с городом на то, чтобы работать в 100 метрах от подземки, равно примерно трем сотням.

«Инициатива комитета способна полностью уничтожить малый бизнес, потому что перенос НТО в зону, отдаленную от метро, автоматически делает нашу работу не рентабельной», – считает Алексей, владелец нескольких кофеен, которые имеют право располагаться у метро, пока инициатива КИО не стала законодательной нормой.

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В комитете имущественных отношений это мнение предпринимателей «кроют» заботой о безопасности пассажиров подземки. «Проект был разработан комитетом в целях повышения уровня безопасности пассажиров метрополитена, защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей, а также в целях повышения антитеррористической защищенности России и ее субъектов», – говорится в ответе на запрос «Санкт-Петербург.ру».

Бизнес-сообщество в ответ на это предлагает взглянуть правде в глаза, вспомнив, что на протяжении всего существования нестационарной торговли в нашем городе ни разу террористические акты не происходили внутри или вблизи булочных и кофеен, расположенных в киосках.

«Кроме того, всем известны такие станции метрополитена, как «Бухарестская», «Адмиралтейская», «Волковская», «Маяковская», которые расположены внутри крупных торговых центров, где террористическая угроза в разы выше. Зачем же тогда запрещать НТО в ста метрах от вестибюлей?» – задается вопросом Владимир Меньшиков.

Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

У петербургских предпринимателей создается впечатление, что уже на протяжении нескольких лет, сталкиваясь с противодействием мер и инициатив КИО, они плывут против сильного течения. Многие из них сравнивают ситуацию с тяжелыми временами, когда существовал комитет по управлению городским имуществом (КУГИ). Его по распоряжению губернатора Георгия Полтавченко в 2015 году реорганизовали и переименовали в комитет имущественных отношений.

Для председателя правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Сергея Федорова очевидно, что реорганизация ведомства оказалась неудачной.

«Раньше мы свои вопросы решали в районных подразделениях КУГИ, которые имели двойное подчинение: главе района и КУГИ. Теперь мы вынуждены идти в одно окно, из которого редко дают своевременные ответы. В правительстве города хотели устранить коррупционную составляющую, чтобы предприниматели перестали непосредственно контактировать с чиновниками. В итоге все стало значительно сложнее. Хотели улучшить инвестиционный климат, а на деле получилось ухудшение», – пояснил Сергей Владимирович.

В пользу этого мнения говорят не только многочисленные иски против действий комитета, но и цифры. Сдавая городскую землю в аренду, комитет имущественных отношений напрямую ответственен за бюджет Петербурга. В прошлом году его дефицит достиг рекордной за последние 15 лет отметки: он составил почти 70 млрд рублей.

Судя по прогнозам экспертов, в 2018 году правительство Петербурга планирует потратить 573,6 млрд, когда как доходы ожидаются на порядок ниже, таким образом дефицит может достигнуть уже 90 млрд рублей.

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Если учесть, что согласно новым требованиям Министерства финансов дефицит в регионе не должен превышать 10% от дохода (в случае с Петербургом, это не более 52 млрд рублей, учитывая ежегодный доход в 520 млрд), то ситуация складывается не самая благоприятная, в первую очередь, для простых жителей города на Неве. Из-за дефицита бюджета властям приходится закрывать городские программы в социальной и культурной сферах, а также в сфере образования. Получается, что комитет имущественных отношений работает так, что бизнес в Петербурге оказывается под угрозой существования, а денег в городском бюджете становится все меньше и меньше.