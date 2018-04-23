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Петербургские социальные предприниматели могут получить более миллиона рублей

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© Фото: vk.com/fondnavstrechu
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    Пять проектов-победителей Всероссийского конкурса социальных предпринимателей получат гранты.

    Tele2 объявляет о запуске IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Победители конкурса получат гранты в размере 1,2 млн рублей.

    Цель конкурса «Навстречу переменам – 2018» – поддержать людей и организации, которые не остаются равнодушными к социальным проблемам детства в своем регионе и разрабатывают инновационные способы их решения. Социальные предприниматели со всей России смогут зарегистрироваться для участия в конкурсе до 15 июня 2018 года – для этого достаточно оформить заявку на сайте фонда.

    Конкурс будет проходить в несколько этапов. До 15 июня 2018 года социальные предприниматели смогут подать свои заявки на сайте фонда. До 1 ноября 2018 года выберут финалистов. А 22 ноября после защиты проектов перед жюри определят победителей. В этом году в финале конкурса «Навстречу переменам – 2018» жюри отберет десять проектов. Пять победителей получат от фонда начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

    Для всех победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

    В 2017 году в финал конкурса вышли два петербуржца. Первый – Эдуард Щиров с проектом пекарни, в которой стажируются выпускники и воспитанники детских домов. За время работы они осваивают профессии бариста и пекаря, а также проходят образовательную программу, направленную на устранение основных проблемных точек сирот, таких как финансовая грамотность, коммуникативные и социально-бытовые навыки.

    Второй финалист – Александрина Ионова, представившая Творческий центр «Пакитан» для детей и подростков с особенностями в развитии и без. Занятия в центре строятся на основе метода цирковой педагогики и способствуют социализации и адаптации.

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