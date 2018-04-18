  • 18 Апрель 2018
USD 18.04.2018 61.1454 -1.1340
USD ММВБ 13:17 61.6763  
EUR 18.04.2018 75.8448 -0.9955
EUR ММВБ 13:17 76.2695  
Нефть($) 18.04.2018 72.09 +0.47
Нефть(p) 18.04.2018 4407.97 -52.48

В Петербурге удвоился объем мобильных платежей

Автор:


© Фото: Tele2

Темы дня

Сумма одного платежа у оператора Tele2 за год выросла на 90% и составляет 404 рубля.

В 2017 году петербуржцы и жители области совершили мобильные платежи на сумму более 1 млрд рублей. Tele2 подвела итоги работы сервиса мобильной коммерции в регионе.

Оператор отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Петербурге и Ленинградской области. За год оборот сервиса увеличился в 2,2 раза, а количество совершенных операций – на 13%. В среднем сумма одного платежа в регионе составляет 404 рубля, этот показатель вырос за 12 месяцев на 90%. Чаще горожане оплачивали размещения объявлений на сайтах, осуществляли денежные переводы, покупали контент в Google Play, а также погашали автомобильные штрафы и вносили плату за парковки.

В 2017 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тыс. товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них – банковская карта «Другие правила» с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис «Мобильные накопления», который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru, клиенты Tele2 могут получить доступ к сотням периодических изданий или воспользоваться услугой интернет-шопинга с fashion-агрегатором Clouty.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Из любви к искусству: что будет на акции «Библионочь» в Петербурге

    Кино, поэзия, квесты и театральные представления – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, которые пройдут в ночь с 20 по 21 апреля.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Куда сходить в Петербурге в апреле

    Попасть на насыщенный фестиваль «Велодень», посмотреть выставку к дню рождения няни Александра Пушкина, не пропустить концерт группы «Сплин» – самые интересные события середины весны в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?
    04.04.18
    Выбираем покрывало на кровать

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram