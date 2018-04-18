В Петербурге удвоился объем мобильных платежей

В 2017 году петербуржцы и жители области совершили мобильные платежи на сумму более 1 млрд рублей. Tele2 подвела итоги работы сервиса мобильной коммерции в регионе.

Оператор отмечает рост популярности услуг мобильной коммерции в Петербурге и Ленинградской области. За год оборот сервиса увеличился в 2,2 раза, а количество совершенных операций – на 13%. В среднем сумма одного платежа в регионе составляет 404 рубля, этот показатель вырос за 12 месяцев на 90%. Чаще горожане оплачивали размещения объявлений на сайтах, осуществляли денежные переводы, покупали контент в Google Play, а также погашали автомобильные штрафы и вносили плату за парковки.

В 2017 году компания расширила линейку финансовых сервисов и объединила их на уникальной интерактивной площадке market.tele2.ru. Портал позволяет всем желающим совершать платежи и переводы, оплачивать более 30 тыс. товаров и услуг со счета мобильного телефона, а также получать банковские продукты. Среди них – банковская карта «Другие правила» с возможностью самостоятельно выбрать не только банк, но и стоимость обслуживания, процент по кредиту и программу лояльности, а также сервис «Мобильные накопления», который позволяет открыть взнос с доходностью 5% годовых прямо с мобильного счета Tele2.

Кроме того, на площадке market.tele2.ru, клиенты Tele2 могут получить доступ к сотням периодических изданий или воспользоваться услугой интернет-шопинга с fashion-агрегатором Clouty.